Ejemplo ¿de qué?

Uno se adapta a los usos y costumbres. A veces, esa adaptación lleva a un insensible cambio de valores, de ética y de moralidad. Se armó un revuelo cuando en los medios y en los círculos políticos argentinos se descubrió la corte de personajes poco esenciales que entraban y salían de la Quinta de Olivos durante la cuarentena, mientras que el presidente, con dignidad paternal, escribía sermones y DNU en los que recomendaba pocas reuniones y muy asépticas.

¿Alguien, de verdad, pensó que en esas alturas rigen las mismas normas que rigen nuestra vida? Allí nos dicen: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Los hijos del poder tienen como norma: “Haz lo que hago, no lo que digo”. Jamás se me ocurrió tomar como ejemplo de conducta a esa corte. ¿Qué otras conductas podíamos esperar de ellos? La ciudadanía sabe que hay dos realidades, dos justicias, dos tipos de ciudadanos y delincuentes; Está el mundo de las tarjetas de platino y la impunidad; y el de los que sólo tienen documentos de identidad, pagan sus delitos en la cárcel, y sus impuestos religiosamente. Esa división es un hecho consumado. ¿Llegará a ser ley? La ciudadanía sabe de qué son modelos nuestros dirigentes, ejemplares hijos de la patria. ¿O de qué?