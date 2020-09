El 2020 nos encontrará aburridos o deprimidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 00:30

Un cuento inglés: un sujeto va a visitar a un sacerdote y le dice "Padre, he perdido mi alma". El prelado responde "no lo creo, hijo. Eso sucede muy rara vez. Nosotros somos almas pequeñas: sencillamente, nos aburrimos". ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en estos meses de pandemia y angustia? ¿Cómo llamarlo? ¿Lo nuestro es depresión (desazón, sinsentido, perdida del alma) o aburrimiento?

"No cabe duda de que muy poco de lo que estamos experimentando en la actualidad es placentero. Pero vale la pena recordar que el aburrimiento es un estado emocional normal que no deberíamos confundir con enfermedades graves como la depresión" señala Dr. Richard A. Friedman en su columna para el New York Times. La depresión clínica incluye insomnio, la pérdida de autoestima, pensamientos y conductas suicidas, y la incapacidad de experimentar placer.

Vivimos en una época que le teme al aburrimiento más que a cualquier otra cosa. Pero el aburrimiento es la normalidad, y la depresión la anomalía. Con el primero se vive, a la segunda se le busca tratamiento.

