El ajedrez de la pandemia

Pocos tragos son tan amargos en materia educativa como los resultados de las pruebas PISA de matemática (o similares), cuyos resultados revelan enormes falencias en la gran mayoría de los chicos argentinos. Pero el verdadero y grave problema es que las mismas carencias se ven en todos los ámbitos de la sociedad.

Si hacían falta razones para fundamentar la importancia del desarrollo de un pensamiento lógico-matemático durante la niñez y la adolescencia para luego aplicarlo en la vida “real”, el coronavirus las expuso con claridad: desde la evaluación de ensayos clínicos, hasta el cálculo de letalidad, la elección de estrategias de vacunación, o la decisión de cuándo abrir o restringir actividades, todo, todo depende de nuestra capacidad de analizar datos.

Y si esto es vital desde el punto de vista individual (no solo para tomar decisiones sobre la economía familiar, sino también para valorar si lo que nos dicen es consistente o insostenible), se vuelve crucial para quienes tienen que interpretar grandes volúmenes de información. Tal vez no haya ejemplo más convincente sobre esto que la dificultad extendida para entender el crecimiento exponencial, una noción antiintutiva que, como cuenta un cuadernillo de la Revista de Educación Matemática (UMA-Famaf), muchas veces se explica “en fácil” con el ejemplo de aquel sabio que le enseñó el juego del ajedrez a un rey triste por la muerte de su hijo.

Como recompensa, el sabio pidió un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, 16 por la quinta y así sucesivamente hasta cubrirlo todo. Al principio, la cifra va creciendo muy despacito y parece despreciable, pero para asombro del rey y de cualquiera que haga la cuenta, la cantidad final excede todo el trigo del planeta (dieciocho trillones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro billones setenta y tres mil setecientos nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince granos, aproximadamente equivalentes a 737.869.762.948 toneladas). Para tener una idea de lo que significa ese número baste con mencionar que en todo el mundo se producen alrededor de 750 millones de toneladas anuales. Algo similar ocurre en los ascensos de la “curva” pandémica: cuando suenan las alarmas, ya el incendio está desbocado.

Más que nunca, “entender lo que está pasando” depende de nuestra capacidad de interpretar los números y qué nos están diciendo. “La pandemia de Covid-19 demostró lo vulnerable que puede ser el mundo cuando no tiene buenas estadísticas”, escribe la matemática especializada en patrones de comportamiento humano Hannah Fry, en un artículo para The New Yorker sobre dos recientes libros: Counting: How We Use Numbers to Decide What Matters (Contar: cómo usamos números para decidir qué cuenta, Liveright), por Deborah Stone, y The Data Detective (El detective de datos, Riverhead), por Tim Harford.

Fry, una asidua oradora mediática, repasa algunas ideas que no deberíamos perder de vista: por ejemplo, que “tendemos a obtener lo que medimos, así que deberíamos medir lo que queremos”, y que aunque los números se quedan cortos frente a los matices de la realidad, son el instrumento más poderoso que tenemos cuando se trata de entenderla.Por supuesto, así como no todos corremos los 100 metros en 10 segundos, hay personas mejor entrenadas que otras para ejercer el pensamiento matemático. Probablemente, una de las mayores trampas de esta emergencia fue que no se los tuvo suficientemente en cuenta.

”Los números no mienten, excepto cuando lo hacen –escribe Fry–. Las estadísticas pueden ser utilizadas para iluminar el mundo con claridad y precisión. Pueden remediar nuestras falencias humanas. Lo que es fácil de olvidar es que también pueden amplificarlas”.

