El amor, sin mitos y pleno de humanidad

Si algo necesitaba el sábado pasado era ver una película como Amante fiel . Por la frescura, la delicadeza, el soplo de vida. Una inmersión en eso que el buen cine es a veces: un despliegue de belleza, donde lo amable no quita lo inteligente.

Esa hora de felicidad cinéfila, de entrecasa y mientras afuera el día gris y la cuarentena seguían su curso, se la debí a las buenas artes de Malba Cine y su actual ciclo de cine francés contemporáneo (realizado en conjunto con el Institut Français d'Argentine y diferentes distribuidoras locales). Cada sábado, desde principios de mayo y hasta que finalice junio, se libera una película realizada en el último tiempo por alguna de las principales figuras de la cinematografía francesa. Ya tuvieron su momento Arnaud Desplechin, Claire Denis, Laurent Cantet. De acuerdo con lo que informa el sitio del Malba, estarían por venir filmes de Agnès Varda, Olivier Assayas, Xavier Dolan. Este sábado fue el turno de Louis Garrel, director, actor y coguionista, junto con Jean-Claude Carrière, de Amante fiel .

La película, estrenada en Francia hace dos años, habla, desde luego, del amor. Y lo hace con una mirada netamente contemporánea, con un espíritu liviano en el mejor sentido del término. Porque no incluye ni melodrama ni desgarros existenciales ni esas pasiones capaces de arrasar con vidas, destinos, reinos y fortunas varias. No hay, por cierto, casi nada del viejo y querido amor romántico, aunque sí muchas de las preguntas que, al menos tangencialmente, lo interpelan.

La anécdota se arma así: Abel ama a Marianne, que lo quiere, pero también quiere a Paul, mejor amigo de Abel. Un buen día ella, embarazada, decide terminar el vínculo con Abel y casarse con Paul. Pasan nueve años, y los antiguos amantes se reencuentran en un escenario difícil: un cementerio en París, último adiós a Paul, fallecido de muerte súbita. A Marianne la acompaña su hijo Joseph. A breve distancia está Eve, hermana menor de Paul, secretamente enamorada de Abel desde la infancia. Abel mira a Marianne, que de momento no lo mira. Eve se come con los ojos a Abel, que todavía no la registra. Las cartas están echadas para el triángulo amoroso, los encontronazos y enredos tan afines a la comedia. Pero Amante fiel no se ancla en ninguna fórmula y prefiere el pequeño gesto de humor -la elegancia de ese pequeño gesto- antes que la carcajada abierta. Esa discreción impregna de una inesperada ternura y gentileza toda la película.

En El texto encuentra un cuerpo , la mexicana Margo Glantz ahonda en el registro de la novela epistolar, en particular en Las relaciones peligrosas de Choderlos de Laclos. La autora señala cómo, para Laclos (y para todo un imaginario), la "conquista amorosa" se plantea, casi literalmente, en los términos de asalto y ocupación de un bastión. En este sentido, los personajes de Las relaciones peligrosas , escribe, "se dedican con fervor y profundidad a la conquista amorosa, es decir, a conseguir la destrucción de los personajes más débiles". En Amante fiel no hay cartas, pero sí reflexiones en off que recuerdan la escritura del diario íntimo, y hay planteos estratégicos e incluso una declaración de guerra que nunca se impregnarán ni de la perfidia de Laclos ni de la pasión trágica del que muere o mata o destroza en la batalla del amor. No hay tampoco -y por suerte- grandes introspecciones psicológicas ni seres atormentados por el mal querer. Abel, Marianne, Eve y el pequeño Joseph trasuntan una humanidad próxima, carnal, franca; ellos sienten, desean, aman, se frustran y hacen lo que pueden con el vendaval de sus sentimientos. No los vincula la pesadumbre, sino una radiante perplejidad.

Desde la maravillosa escena que inaugura la película, Amante fiel es profundamente vital, con todo lo que eso significa cuando se trata de vínculos humanos. Incluido su agridulce y reparador final.

