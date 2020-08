Los chicos, el coronavirus y el papel decisivo de las familias

En medio del encierro de la cuarentena, las salidas recreativas son una bocanada de aire para los más chicos Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Frente a la incertidumbre provocada por la pandemia, los chicos son las víctimas menos visibles y más necesitadas de contención

Nicolás José Isola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 00:00

SAN PABLO.- El cielo está azul. Mateo, mi hijo de cuatro años, se levanta en su día 150 de cuarentena y pide ponerse el uniforme de la escuela. No, no tiene aula virtual. No hay ninguna obligación para hacerlo. Solo el deseo de volver a su vida. Esa que tenía hace cinco meses y que le arrebataron. No le interesa la ropa en sí, el uniforme es la coartada para traer a Helena, a Caio, a Luisa. Esas prendas lo acercan a rostros que lo constituyen. El coronavirus lo desvistió por dentro.

Para un niño, su socialización es su universo. Como si hubiera existido una explosión, ese mundo se le apagó. Quedó en penumbras.

Unos días atrás, salimos a pasear con la sensación de estar en una ciudad fantasma, devastada, postChernobyl. Me tomó de la mano para mostrarme un edificio que, según él, yo desconocía: "Mirá papá, ese que está ahí es mi jardín". Lo llevé allí todas las mañanas desde que tiene cuatro meses de edad. Me mostraba como un descubrimiento nuevo su espacio sagrado de juegos. Allí estaba la felicidad.

Estos retazos personales son solo piezas de un rompecabezas doloroso que viven millones de hogares. En silencio, los niños están padeciendo este encierro. Los adultos tenemos una paleta de palabras para ponerle nombres y texturas a la acuarela de nuestros sentimientos: angustia, dolor, bronca. Ellos no.

Por eso ciertos retrocesos: volver a hacer pis en la cama, no conseguir dormir solos, ponerse agresivos, tener miedo a salir a la calle. La procesión pasa por dentro, pero sus cuerpecitos gritan. Días atrás, una niña pulverizada le dijo a su padre: "Papá, abrí la ventana y que entre el coronavirus, así me muero ya de una vez". Una pieza más de ese rompecabezas de angustia infantil.

Los niños y adolescentes ya han hecho casi todo lo que estaba a su alcance. Algunos pudieron mantener su contacto afectivo gracias a divertirse con juegos en red. Otros, llegaron a planear empezar a ver la misma película en el mismo minuto para comentarla juntos por chat. Formas bellas de gambetear a la soledad de la muerte. El deseo primario de socialización no se deja atrapar tan fácilmente. El ser humano no solo es libre: tiene una pulsión escapista cuando se lo acorrala. Bendita sea.

En esto, el espacio inhabitable se volvió un impedimento y el tiempo una trampa. El disco eterno de esta cuarentena, que siempre tiene un bonus track más, no ha sido largo para ellos. Ha sido infinito. Lo aburrido pasa más lento.

En este ómnibus monumental y atiborrado que es la vida, nos descuidamos un momento y el virus punguista nos cartereó el futuro. Eso no sería nada, si no fuera que el muy ratero nos robó también las risas de nuestros hijos. Que tenga cuidado, ahora esto se tornó algo personal.

Una función de la paternidad es abrir la ventana imaginaria que da a una llanura verde: la de la perspectiva de un futuro alegre y feliz. Lo ejercitamos a cada rato: "¡mañana vamos a hablar con la abuela!", "¡el mes que viene es tu cumple!", "¡mirá cuando volvamos a viajar!".

Etimológicamente, la voz proyectar significa arrojar hacia delante. Proyectamos para hacer de cuenta que hay un mañana y que, en ese mañana, estaremos juntos. Nos han quitado esa capacidad de lanzarnos hacia lo que viene. Ya ni creemos en las promesas de libertad siempre postergadas por los anuncios. La confianza es un bien escaso.

Niños que nacieron con la inmediatez del on demand no reciben respuesta al cuestionamiento simple que retumba en miles de oídos: "papá, ¿cuándo se va a ir el coronavirus?". El balde pesado de la pregunta infantil cae estruendoso en nuestro hondo estanque vacío. Su eco recorre ese trayecto inacabable. Escuchamos, cerramos nuestros ojos y expiramos. Este virus okupa solo sacó pasaje de ida para visitarnos. Miserable.

Los padres, cual vendedores de tiempos compartidos, ya les prometimos de todo para cuando salgamos. A esta altura, somos magos tramposos. El público espera y el truco nunca llega. Ilusionistas impostores.

El placebo de la promesa ya no seduce a aquellos que comparten nuestro ADN. Duele el núcleo de cada célula al ver sufrir al disco externo de nuestra memoria genética. Daríamos lo que fuera por salvarlos de este trago amargo.

Algunos niños, atrevidos, quieren pelear contra el gigante. Semanas atrás, encontré a mi hijo Mateo pensativo, callado, como entristecido. Me acerqué, tomé su mano y le pregunté: "¿Qué pasa, hijo?". Levantó los ojos, me miró y me respondió afligido: "Nada, papá. Estoy pensando cómo podemos matar al coronavirus". Tragué mis lágrimas. Obsesionadamente, como un condenado, hace tiempo que está buscando cómo salir de este castillo aislado. Su madre médica va todos los días al hospital para encontrarse con ese dragón alado. Él quiere asesinarlo.

La cuarentena imperecedera, ese desierto con espejismos siempre quiméricos, nos convirtió en sedientos también a nosotros, los adultos. Tenemos que sacar agua de pozos imaginarios dónde ya no queda ni una gota.

Frescos y versátiles, pocos meses atrás, estábamos preparados para danzarle a la lluvia frente a aquel calor aplastante. Pero este Sahara interminable derritió nuestras ganas. Hoy estamos quemados (como padres y como docentes).

Ya débiles por la peregrinación demoledora, queremos hacernos un bollito y que alguien nos cuente un cuento a nosotros. Ya nuestras propias historias optimistas no nos alcanzan. "Nuestros aljibes se han secado. Perdí la ilusión, Nicolás", me disparó un padre el otro día a quemarropa. Todavía me está doliendo. No hay seguro contra todo riesgo cuando se te abolla la esperanza.

Esta planicie vasta y árida nos deshidrató de múltiples formas. Destruyó nuestras billeteras, hirió nuestras fuentes de trabajo y dañó nuestros siempre delicados ecosistemas familiares. Trastornos de ansiedad, irritabilidad, depresión, ataques de pánico son solo algunos de los síntomas que presentan miles de adultos detonados. Un padre herido me comentó: "Mi hijo de veinte años ya no sale de su cuarto". Jóvenes que hibernan y dan positivo en tristeza.

¿Hay estadísticas para ese dolor? ¿Alcanzan los respiradores para traer de vuelta a las sonrisas? Sepa disculpar, son solo preguntas incómodas que me habitan: ¿acaso vivir es a cualquier costo?

Quizás, como padres, sea tiempo de ganar autoridad, una palabra malinterpretada. La voz autoridad tiene su raíz en augere que significa promover, hacer crecer. Quien tiene autoridad, estimula: ayuda a que el otro progrese.

Hoy, en medio de la confusión, debemos ser una referencia inalterable para esos psiquismos desorientados. En las penumbras, somos tal vez la única estrella que marca que el mundo aún existe y tiene un orden. No somos solo padres, somos un faro que alumbra en la noche, que ayuda a caminar y creer en la luz.

Días atrás, mi hijo de cuatro años estaba en su breve clase virtual. Lo encontré volcado sobre la tablet, mirando de cerca la parte inferior. "¿Qué hacés, Mateo?", le pregunté. "Estoy mirando a cada uno de mis amiguitos, papá". Tragué lágrimas de nuevo (ya me hice experto).

De fondo, la maestra explicaba cómo dibujar el número 8. Eso a él no le importaba, solo quería ver el rostro de aquellos que hasta hace poco eran su vida cotidiana. Se los robaron.

La montaña rusa de todos nosotros ha sido veloz. Los padres, en marzo, nos sentíamos Superman; ahora, llorando, somos Clark Kent con los anteojos rotos, acariciando fragmentos de kryptonita. Poderes decomisados.

La vida de los superhéroes no es fácil y este guion ni Marvel lo tenía contemplado. Sin embargo, debemos levantarnos, porque el sentido no vendrá de muchos otros lados que de nuestras manos, de nuestras caricias, de nuestros cuidados. Hasta nuevo aviso, somos su vacuna.

Esos rostros cansados y aburridos que deambulan por la casa tienen nuestros genes. Estamos agotados, pero no vamos a claudicar justo ahora en nuestra testarudez de amarlos. Se necesita mucho más que un simple virus global para poder ganarnos.

Filósofo, doctor en ciencias sociales y coach ejecutivo