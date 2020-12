El año menos pensado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 00:00

Si algo caracteriza a nuestra civilización, al menos en las etapas recientes de su breve historia, es la arrogancia. Supongo que, dados mis antecedentes, ahora debería darles la lata con el daño que le hemos causado a nuestro planeta y todo lo demás. Pero no. Somos mucho más arrogantes que eso.

Ayer, mientras rumiaba las pasturas amargas que nos han dejado estos meses atroces de fallecidos y de encierro, de incertidumbre y de inminencia, de sufrimiento sin horizonte, ocurrió algo notable. Vi en la imaginación el -ahora solo hipotético- fin de año de un 2020 sin pandemia. Las Fiestas sin distanciamiento, las reuniones despreocupadas y siempre concurridas (aunque seamos poquitos), la tregua del brindis, el ir y venir y volver y volver a ir, libremente. Contemplé, incrédulo, un enero como siempre, un enero en el que todo, con la música del amodorrado adagio veraniego de fondo, volvía a comenzar, sin mayores sobresaltos, mientras nos deslizábamos un poco adormecidos hacia marzo o hacia las vacaciones, que son un soñar despierto. Vi, en total, un año como cualquier otro, y entonces advertí que, de haber sido así, seguiríamos siendo los que se creen mil, como se dice ahora en Buenos Aires. Los soberbios. Los arrogantes. Los inmunes.

Ya no. Ahora, nosotros, los humanos, ápice de la evolución, estamos temerosos y dubitativos. Hemos inundado las redes sociales con fotos y videos de lo que éramos, de lo que fuimos, de lo que teníamos y perdimos de un día para el otro, sin aviso, sin que los horóscopos y los augures vieran venir la catástrofe. Aunque cualquiera que supiera sumar dos más dos sabía que solo era cuestión de tiempo. Pero preferimos no verla ni prepararnos, y ahora miramos con añoranza las postales del año pasado o del anterior, de ese viaje dorado, de aquel cumpleaños inolvidable, cuando nuestra persona más amada llegó a los cuarenta y tiramos la casa por la ventana. Es decir, vino todo el mundo y nadie se cuidó de si estaba a dos metros de distancia, a metro y medio o a dos codos. Sin barbijos. Sin miedo. Sin protocolos.

No creo mucho en eso de que no hay mal que por bien no venga. En este caso, sería un insulto para los casi dos millones de seres humanos que perdieron la vida por este microbio infame, y para sus familias. Sería no menos ofensivo para los que, como varias personas que conozco, atravesaron muchos días de un sufrimiento indecible, o para aquellos que no consiguen, tras varios meses, recuperarse por completo de la enfermedad. Pero, como ocurre casi siempre con las desgracias, un poco por desesperación, un poco porque somos alérgicos al sinsentido, di un paso más en mi reflexión y quise creer que esta libertad condicional a la que nos ha confinado un virus servirá para que dejemos de creernos tan insuperables.

Me atajo, porque conozco el paño. No, no estoy sugiriendo que el virus es obra humana. Ni siquiera que se trata del fruto de nuestra irresponsabilidad, de la devastación ambiental o de la política. Da igual. Este fin de año nos encuentra con la cola entre las patas. Ya no somos los que se las saben todas, los que se llevan el mundo por delante. Ahora, dudamos, y es la duda del que todavía no sale de su asombro, del campeón invicto que ayer nomás se mandaba la parte en el pesaje y ahora intenta en vano levantarse de la lona, aturdido.

Por supuesto que vamos a volver a ponernos de pie. Somos luchadores. De otro modo no habríamos llegado hasta acá. Y si bien no existe en combate un blindaje mejor que la convicción de la victoria, es igualmente cierto que la valentía es lo opuesto de la vanidad. Es un hecho: nadie esperaba un año así. Fuimos vanidosos y no creímos que esto podía pasarnos de nuevo. Nos equivocamos.

Vamos a volver a ponernos de pie, y alzo mi copa por eso. Pero que esta vez sea con la humildad de los grandes, de los valientes en serio. Quizás así tengamos un 2021 mejor. Un 2021 y más allá también.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS