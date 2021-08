El atlas del desastre

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas publicó hace una semana un nuevo informe de situación. No sé si tendrá el impacto que es urgente que tenga. Aunque el informe vuelve a dar pruebas de que la actividad humana es responsable del cambio climático y asegura que que nos hemos gastado casi todo el crédito que teníamos en ese sentido, no vamos a retroceder ni medio paso de ese abismo que le espera a las generaciones por venir, si los Estados no hacen algo concreto ahora. Esa es, en pocas palabras y sin los rodeos que usualmente acompañan este asunto, la situación. Hay que hacer algo ya.

El resto de nosotros, aun cuando tengamos las sanas conductas de reciclar y reclamar, no podemos hacer mucho más que ver, sin hacer nada, cómo avanza la catástrofe. Por eso, tal vez, las Naciones Unidas han puesto en línea un atlas interactivo sobre la crisis del clima. La herramienta es notable y, como el informe actual (el sexto) y los anteriores, se basa en documentos producidos por la ciencia. No hay buenas noticias, incluso en el menos severo de los escenarios. Y, sin embargo, del clima, que es donde todo lo demás ocurre (incluso las campañas electorales), casi no se habla.