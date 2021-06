El aula es el mundo

Se había cortado la luz. En la Argentina uno puede presumir de haber experimentado apagones en casi cualquier circunstancia. Pero esta era nueva. Se había cortado la luz mientras 60 alumnos esperaban en el aula la llegada de la profesora de griego clásico. Al rato se vio la coreografía zigzagueante de una luz y luego la figura pequeña y enérgica de Delia Deli. Impasible, entró iluminando su camino con una linterna, como si el corte fuera un accidente menor para su mente iluminada por los hipnóticos textos de Sófocles, Safo, Heráclito y Esquilo.

–¿Buscando un hombre, profesora? –le pregunté desde el fondo. Se detuvo, miró sin llegar a verme, y dedujo, sin dudarlo y algo divertida:

–Ariel.

El aula se aflojó en risas. Supongo que la mayoría había entendido que me refería a Diógenes, pero no les quedaba claro cómo la Deli me perdonaba esas cosas. La razón era sencilla. La entiendo hoy, cuando me encuentro al frente de dos cátedras en la universidad. Delia sabía que ese alumno no se sentaba ahí para cumplir, sino que amaba esas partituras de 25 siglos de antigüedad. Lo había descubierto temprano, el día en que empezamos a leer Edipo Rey, y, tras escandir unos versos, alzó la vista y nos pidió una primera traducción. Sin levantar la mano, dije:

–Le están haciendo un piquete.

El aula exhaló una exclamación ahogada ante semejante insolencia. Delia me miró durante unos segundos. El silencio se hizo cósmico, a la espera de su réplica filosa. La palabra piquete no podía usarse en ese ámbito. Punto. Había dicho una burrada en voz alta frente a todos. Ahora caería el martillo condenatorio. Con la Deli no se jugaba. Ni se hacían bromas con la única materia temible de toda la carrera. “A Edipo le están haciendo un piquete, profe”. ¿A quién se le ocurre decir algo así en el aula?

–Exactamente –juzgó Delia, unos segundos después–. Ahora vamos a analizar y traducir con más detalle, pero Edipo sale de su palacio y se encuentra con un piquete. Muy bien. Ese es el espíritu.

(Nota para filólogos: cuarenta años atrás no se usaba la palabra piquete, sino sentada; he transcripto ese término, para facilitar la comprensión.)

Desde entonces, el revoltoso, el que abordaba los textos clásicos sin la menor solemnidad y con la evidente intención de disfrutar de la sonrisa innumerable de las olas marinas, se convirtió en un referente. No era raro que Delia reclamara mi opinión, y, al final de esos cuatro años extraordinarios, me ofreció organizar talleres de traducción libre, oferta que tuve que declinar, porque no daba abasto con mi trabajo en diarios y revistas. Debía subsistir. Así es la vida.

Ahora, los que intentan defender las clases presenciales recurren al argumento de la socialización de los chicos. Uno debería preguntarse aquí qué es socializar, pero al parecer no es difícil hacerlo por internet. Hay un negocio colosal alrededor de eso, y venimos socializando online desde mucho antes de que aprendiéramos a pronunciar la palabra epidemiólogo.

No, la presencialidad no es clave porque –como pretenden los sobreexcitados abogados del bit– contribuye a la socialización de los chicos. Ese reduccionismo es peligroso, y surge de la idea de que es posible separar aula y presencialidad.

Por definición el aula es un sitio, un tópos, un espacio del mundo real que, además, no va a repetirse nunca más. El aula es el lugar donde, rodeados –físicamente– por nuestros pares, empezamos a ser los que vamos a ser en la vida. En esa reacción química el maestro debería ser un catalizador del mérito, un juez severo de la negligencia y un norte en la incontable diversidad de los talentos. Importa poco que los trabajos que tendrán nuestros hijos aún no se hayan inventado (ya cansan con ese latiguillo, sépanlo), porque primero que nada nuestros hijos van a tener que ser ellos mismos. Al revés que un Zoom, el aula pone a prueba nuestra verdadera naturaleza.

De jóvenes creemos que los exámenes vienen al final de cada cuatrimestre. No es así. El aula es el examen. El aula es el mundo.