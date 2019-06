El bazar y la redacción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019

Entré por primera vez en una redacción de la mano de mi padre, cincuenta años atrás. Nunca había estado en una empresa y no sabía nada de oficinas y despachos. El único espacio equivalente, en mi corta experiencia, era el bazar de mi abuelo Torres. Ambos, la redacción y el bazar, tenían en común algunos rasgos medulares. Cierto, en el diario no se apilaban, en torres altas e inestables, las cajas de zapatillas, biromes, vasos, jarritos y papel glasé; y en el bazar no se veían escritorios ni máquinas de escribir.

Pero debajo de las apariencias vibraba algo más, secreto, subterráneo, y, sin embargo, palpable. Me llevó décadas decodificarlo. Para el neófito (para el niño de cinco años), en la redacción imperaba una prisa sin remedio y las mesas de trabajo exhibían un desorden inaudito. Las personas hablaban por sus teléfonos de baquelita negra, fumaban y escribían a máquina, todo a la vez, y parecía imposible que de semejante bullicio pudieran sacar algo en limpio. Sin embargo, hacia la noche habrían fabricado un producto vasto y complejo, con decenas de miles de piezas minuciosamente engarzadas, un delicado mecanismo de relojería construido durante un puñado de horas de frenesí. En el bazar, mi tío y mi abuelo volaban de aquí para allá y encontraban, en estantes inabarcables y anárquicos, lo que el cliente necesitaba, y cuando la venta se completaba, pasaban al siguiente, y el circuito vertiginoso empezaba otra vez. Todos los días, incluso los domingos. Igual que los diarios.

-Abuelo, ¿por qué abrís los domingos, si los demás negocios cierran? -le pregunté un día.

-Por eso mismo, muchacho -me respondió, guiñándome un ojo-, por eso mismo.

Mis padres intentaron inculcarme aquello de mantener ordenado mi cuarto y ese tipo de principios venerables. Mi abuelo no se andaba con tales minucias, y la visión de su negocio podía inspirar pesadillas en los espíritus metódicos. Así que un día le propuse ordenar un poco todo eso. Me miró con esa severidad afable que aún hoy me llena de ternura, y me desafió. Se sabía la ubicación de cada artículo. Lo recuerdo señalando con el dedo, como el arquitecto de un laberinto insondable: "Allá; aquí; acá; en ese cajón; debajo de los paraguas; en aquel estante; los tienes a tu lado; eso se ha terminado".

-Aquí no hay que ordenar, muchacho, aquí hay que atender -sentenció. La frase me viene a la mente cada vez que veo las mesas de trabajo de mis colegas. "Aquí no ordenamos, muchacho, aquí hacemos un diario".

Había todavía otro paralelismo, más hondo, y, por eso, más significativo. En aquella redacción que visité tantas veces en mi infancia -y en todas las que conocí durante los últimos 40 años- percibí pasión. Lo mismo sentía en el bazar.

Pasión y un obstinado código de honor. Mi abuelo fue el tipo más brutalmente honrado que conocí en mi vida. Una vez lo vi perderse una venta por decir la verdad; le confió al cliente que lo que tenía era parecido a lo que buscaba, pero no igual. Confundido, le pregunté por qué había hecho eso. ¿No había que vender?

-Pues mira -me dijo-, si le dices la verdad y se va sin comprar, tal vez vuelva mañana. Pero si le vendes y lo defraudas, no volverá más.

Era demasiado pequeño para ponerlo en palabras, pero esos dos mundos, aislados y remotos, imprimieron en mi mente cómo debía ser un lugar de trabajo. La exaltación, el caos enigmáticamente organizado, la absoluta ausencia de rutina, la excelencia bajo presión, las deshoras, los riesgos de decir la verdad.

Mal que les pesara a mis mayores, que me anticipaban médico o ingeniero, en el bazar y en la redacción me fui convirtiendo en periodista. Salvo la docencia (y algún empleo efímero y olvidable), no he hecho otra cosa en toda mi vida.

De grande, supe que existía el Día del Periodista. Solo entonces, tal vez, reflexioné sobre el oficio y me puse a atar estos cabos. Así que feliz día el viernes, colegas.