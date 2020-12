El blanco engañoso

Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV

Siempre tan atareado por todas las cosas del mundo, o mejor dicho por el conocimiento de ellas, Goethe nos llamó la atención sobre el hecho de que la blancura de la nieve era engañosa. Se refería tal vez a que debajo de la nieve hay algo que no es níveo. O a que en el blanco siempre aparece algo. O incluso a que el blanco, como el silencio, no existe, y qu es acaso una ilusión que nos creamos para convencernos vanidosamente de que podemos llenar algo que juzgamos vacío. Sobra blanco en la instantánea del hombre que pasea al perro en Moscú. En la nieve, uno puede perderse igual que en el desierto, porque la memoria se desorienta. Pero el hombre no. La rama es una señal. Hay además otro enigma: ¿será que el hombre guía al perro, o será más bien que la paloma guía al hombre que guía al perro?

