El Boeing, una buena salida para Alberto

Alberto Fernández está preocupado. Muy preocupado. Después del sainete por el gasoducto, de su profesión de fe antidemocrática en la Cumbre de las Américas y del affaire con el avión que nos mandó el ayatollah Ali Maduro, para la semana que viene no tiene en carpeta ningún escándalo. Teme perder protagonismo. Dicen que cuando se ve en las primeras planas, con título y foto, lo atraviesa un fulgor adolescente. Como que no puede creer el lugar que ocupa. Por ejemplo, lee “Dudan de que Alberto pueda terminar el mandato” y solo repara en “Alberto”, en que lo están mencionando. Si el precio de llevar la banda presidencial es ser objeto de burlas y menosprecio, lo paga feliz y contento. Todavía se pellizca por la quinta en la que vive, los hoteles que está conociendo (lo llaman “el sátiro de los frigobares”), los aviones y helicópteros que tiene a su disposición. Y no les digo nada de poder estrechar la mano de Biden, Putin o Xi Jinping, ante los cuales le cuesta mantener la verticalidad porque se arrojaría a sus pies. En la Casa Rosada intentan tranquilizarlo: las probabilidades matemáticas de que surja una nueva crisis, otro episodio que estremezca al país, son altísimas. Sobre todo, confían en él. “A Alberto algo se le va a ocurrir”.

Esto último me parece injusto. Si una condición tiene el equipo de gobierno es que cualquiera puede dar la nota. Estamos frente a un gabinete homogéneo y competitivo en el rubro. Qué es eso de que solo el profesor es aficionado al disparate. ¿Y los desparramos que hace Cristina con sus cartas, tuits y el bullying al Presidente? ¿Y el coro de ángeles: Máximo, Kicillof, Berni, Tolosa Paz…? ¿Y Massita, cuya mayor contribución a la pesquisa por el Boeing fue decir “ah, pero Macri…”? No subestimo los aportes de Alberto, faltaba más, pero si a él no se le ocurre algo, sobran voluntarios. Perdón, acabo de recibir un whatsapp de la vocera, Gaby Cerruti: pide que no me olvide de ella.

Nada refleja mejor los trajines de estos días que la reunión de gabinete del miércoles. Al empezar la presidió Manzur, lo cual sirvió para desmentir la versión de que se había dado a la fuga (tenía otras expectativas respecto de la proyección que iba a darle la jefatura del dream team). Después le pasó la posta a Alberto, que se sumó tarde por piedad: si hubiese sido puntual les provocaba un soponcio. Expusieron casi todos los ministros. Guzmán explicó por qué no estaba pudiendo frenar la inflación, y se ufanó de que nadie estaba frenándole el tarifazo; por Zoom, Pesce, presidente del Banco Central, admitió que ya es casi imposible detener la suba del dólar y del riesgo país; “En cambio –interrumpió Gerez, el camporito de Enarsa–, nosotros sí conseguimos que el gasoducto no avance un metro”; Aníbal Fernández dijo que aceptó ser ministro para darle volumen político al Gobierno y no para impedir que un avión que se autopercibe terrorista pasee por el país; Rossi, jefe de la AFI, se quejó amargamente, incluso haciendo pucheritos: “Mis espías no espían, o espían mal, y hasta tengo la sospecha de que algunos me espían a mí. Y yo de espionaje no sé nada”; Cafierito: “Logré reunir toda la información sobre los vuelos que hizo el avión, la tripulación, los próximos destinos, la carga… ¡Todo! Pero está en inglés”. Carla Vizzotti propuso aprovechar el Boeing para mandarle a Putin los millones de Sputnik que sobraron porque la gente le huye como veneno; Juanchi Zabaleta, de Desarrollo Social, contó (¿o lo leí en un meme?) que los 14 venezolanos y los cinco iraníes estaban reclamando planes sociales.

Aunque Scioli todavía no había asumido, lo dejaron mechar algo: “Para salir de la polémica del avión e instalar una nueva agenda, ¿les parece oportuno que ya anuncie mi candidatura presidencial?”.

Al Presi se lo veía especialmente charleta: hacía rato que no presidía una reunión de gabinete. Por momentos se distrajo con el celular, pero cuando él hablaba los que se distraían eran los ministros, así que todo bien. Un rumor consigna que los ministros chateaban entre sí comentando lo que decía Alberto, tipo: “Si sigue hablando, doy parte de enfermo y me voy”; “Che, vos que estás sentado más cerca: ¿me parece a mí o las ojeras le están llegando a la boca?”; “Es gracioso oírle decir lo importante que es mantenernos unidos: ¡sí, unidos contra él!”.

A todo esto, yo moría por conocer la opinión de Cristina, tan calladita por estas horas, sobre el caso del avión. ¿Flagrante mala praxis o aprobación irrestricta de que se les haya dado una mano a dos aliados estratégicos? Ansioso como soy, le puse un mensaje en Telegram: “Señora, por favor, el país sigue en estado de shock. No nos deje sin la sabiduría de su palabra, sin la luz de su inteligencia”.

Me contestó al toque. “Vengo leyendo todo lo que se publica sobre el Boeing. Es amplio, cómodo, versátil. Tremendo aparato. Imposible descartarlo como una vía de salida para Alberto y sus amigos”.ß