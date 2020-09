El buen pulso de un cronista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 00:05

Cuando el periodismo obligaba a Joseph Roth a que se le soltara la mano corría con la facilidad de algunos sueños felices. Qué buen pulso, sobre todo para un bebedor como él, en el apremio de los cierres. Si por alguna razón perdiéramos para siempre sus novelas, la literatura, su historia, quedaría gravemente menoscabada; no podría decirse lo mismo de sus artículos (ni de los de nadie), pero, de sobrevivir, nos daría una desvaída, aunque no inexacta, de su escritura. Muchos de ellos, la mayoría de 1919, etán recopilados en Primavera de café (Acantilado).

"A veces, el mundo es diminuto como un hormiguero, de tal modo que uno le pierde el respeto". Ese mundo era entonces para Roth la ciudad de Viena. En realidad, no era tanto que el perdiera el respeto, sino que la ciudad lo había eximido ya del trato de cortesía. Anota Roth, por ejemplo: "Sin el reloj de la plaza de San Esteban, yo no sería escritor. Cuando no tengo tema, acudo a mi reloj de San Esteba. Siempre tiene alguna amabilidad lista para mí en su carcasa". No hay nada más digno de atención que las peripecias de las agujas y el cuadrante.

Conforme a los criterios de Más información