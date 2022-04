El café de los procrastinadores

En Japón acaban de abrir un café para aquellos procrastinadores que tienen la tarea de escribir y entregar un texto con fecha de cierre. El lugar se llama The Manuscript Writing Cafe y está ubicado en uno de los barrios más bohemios de la ciudad de Tokio. Tiene espacio para apenas diez personas y ofrece todo lo que puede necesitar una persona que escribe: café, WiFi, cargadores, enchufes, alguna que otra bebida no alcohólica... y una persona que se encarga de visitarte de rato en rato para verificar que estás haciendo tu trabajo sin distraerte. Se puede elegir entre el nivel S (ser apurados amablemente, como por un jefe bondadoso pero firme) o el nivel M (ser apurados agresivamente). No dejan salir a nadie hasta que no haya completado su trabajo.

En la puerta alguien colgó un papel con esta advertencia: “El Manuscript Cafe solo permite la entrada a personas que tienen una fecha límite para escribir. Es para mantener un nivel de concentración y una atmósfera tensa en el café. Gracias por su comprensión”. Emile Cioran dijo con pesadumbre que el sueño de los esclavos es ser llevados a un mercado en el que puedan elegir a sus propios amos. Los japoneses -que han convertido la adicción al trabajo en un arte- son capaces de pagar por ser vigilados y azuzados.

Y además:

Por los países de América Latina circula la versión de que existe una “huelga a la japonesa”, que consiste en trabajar más de lo necesario para generar un exceso de mercancía. Pero es una leyenda urbana. En el Japón hay pocas huelgas y también consisten -como en el resto del mundo- en no asistir al trabajo.