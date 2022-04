El conveniente punto ciego del lawfare

La inflación aparenta ser el nuevo tótem de oración kirchnerista. Diputados que comparten grupos de chat con representantes de La Cámpora en el Congreso aseguran haber leído allí algunas de las odas de adoración que inspiró en ellos el índice de inflación de marzo conocido anteayer. Una sublimación poética que expresaría su estado de impotencia. El control de las principales cajas del Estado comienza a revelarse como un recurso ineficaz para intervenir a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la disputa que mantiene con Alberto Fernández.

Cristina hizo pública parte de esa perplejidad con su reaparición en el Centro Cultural Kirchner. Quizás el primer indicio del camino que se propondría recorrer. La apelación a los foros internacionales para denunciar una supuesta persecución en su contra del “Partido Judicial”. Uno de los supuestos poderes reales que relativizan los símbolos de gobiernos democráticos como “la banda y el bastón presidencial”. Sobre todo “si no se hace lo que hay que hacer”. La alusión más directa a su vínculo con el Presidente.

Ricardo Pristupluk

Parece poco probable que haya sido una casualidad que su discurso en la Asamblea Anual del Eurolat coincidiera con el sexto aniversario del acto que encabezó en Comodoro Py el 13 de abril del 2016 tras declarar en la causa por el dólar futuro. La misma en la que fue sobreseída el 14 de abril del 2021 por la Cámara Penal de Casación. Cristina utilizó ese caso para aludir de forma indirecta y cuidada pero sin nombrarlos a los supuestos procesos de lawfare contra gobiernos “nacionales y populares”.

La Cámpora contribuyó con ese relato. Difundió un video conmemorativo de aquel acto en Retiro. Bajo la banda musical del tema “Paint it black” de los Rolling Stones, en las imágenes Cristina insta a “tomar la bandera y a marchar, cuando los dirigentes no respondan a ustedes. No esperen salvadores ni mesías”. Otra mención tácita a Fernández que vuelve todavía más sugestiva la ausencia de cualquier referencia a la Corte Suprema de parte de Cristina y La Cámpora.

Horacio Rosatti, su presidente, ocupará el lunes la titularidad del Consejo de la Magistratura. Tal vez la derrota más importante que haya sufrido Cristina en el terreno judicial. Pese a la mayoría construida por el oficialismo en ese cuerpo, no pudo cubrir las vacantes de los juzgados federales N° 6 y 11 por las renuncias de Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, ni la del N°11 con el fallecimiento de Claudio Bonadío. Pero tampoco logró concretar uno de sus principales objetivos. El desplazamiento de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal.

Por lo llamativa, esa omisión despierta suspicacias. Tan maliciosas como probablemente imposibles. ¿Existió un diálogo previo entre algunos de los actores involucrados antes de este desenlace? Por ahora, simples patrañas que alimentan otras imaginerías maliciosas. Una es la oposición que hallaría en la cúpula de La Cámpora el eventual lanzamiento de Wado De Pedro como precandidato presidencial. Voceros de ese espacio califican de una maniobra distractiva esa opción.

Una versión diplomática de otra más cruda que circula estos días. Si lo intenta, el ministro del Interior descubriría que los caminos para hacerlo están bloqueados. Sin embargo, el más importante permanecería abierto. De Pedro es reconocido como el único puente de tránsito oficial entre el Presidente y su vice. Desde el Frente Renovador confían en que De Pedro se postulará a gobernador bonaerense en las PASO por las que el Frente de Todos resolverá los cargos electivos.

Sergio Massa competiría en ella por la candidatura presidencial. Ese deseo coincide con el de Máximo Kirchner que aspira a que Martín Insaurralde sea candidato a gobernador. El jefe de Gabinete bonaerense promueve el desdoblamiento de las elecciones. Un camino que comenzaría a recorrer con el control de precios anunciado por Axel Kicillof. La aparente intención de contribuir a “la guerra contra la inflación” declarada por el presidente, podría ser el primer paso para tomar distancia de él.

La propuesta de Insaurralde comienza a tener adhesiones en Juntos. Un cambio sustancial con relación a las últimas semanas. Algunos de sus dirigentes especulan que el desdoblamiento podría favorecerlos. Competirían con el Frente de Todos en una paridad inesperada. Es decir: sin la fuga de votos hacia Avanza Libertad si se confirma la candidatura presidencial de Javier Milei.

El acortamiento de los plazos obligaría a cerrar el debate por las candidaturas sin apelar a las PASO. Podría beneficiar a Insaurralde. Pero también a Diego Santilli. Su candidatura a gobernador sigue encontrando resistencias en el Pro. La factibilidad de ese plan está sujeta a la aprobación de Cristina. Algo sobre lo que todavía no hay otra certeza que la incidencia notable que ejerce en el Poder Judicial bonaerense.

En diciembre Julio Alak le garantizó al intendente Gustavo Menéndez que este año quedaría habilitado el Departamento Judicial de Merlo. Un trámite que agilizaría el acuerdo con la oposición para destrabar las designaciones en la Justicia demoradas. Entre las ternas propuestas al Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura, los nuevos que prevé enviarle y los pliegos demorados en el Senado suman 700. El 40 por ciento de un total de 1600, de las cuales al menos la sexta parte corresponden al Ministerio Público.

Juntos desconoce cualquier acuerdo, pero admite avances desde que Mauro Benente no representa al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El subsecretario de Planificación Estratégica de Alak incurrió en una omisión extraña. Elaboró la reforma al Código Civil sin consultar a la Corte. El Colegio de Abogados y el de Magistrados bonaerenses preveía entrevistarse esta semana con uno de sus vocales, Daniel Soria, para abordar el tema de las vacantes.

Además del control de la Corte con independencia de quien la presida, a Soria se le atribuye un vínculo estrecho con Alak. Compartieron la gestión municipal cuando el ministro era intendente de La Plata. El 10 de marzo, la Corte designó a Ana María Bourimborde para cubrir por dos meses la presidencia del Tribunal de Cuentas, tras la renuncia de Eduardo Grinberg. Un mes antes había delegado en la titular de la Cámara Civil y Comercial de La Plata presidir el jury contra el fiscal de Tigre, Claudio Scapolán.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado acusó y procesó a Scapolán como líder de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. Scapolán cobró notoriedad por su intervención en el robo al domicilio de Massa en 2013. El exfiscal de Pilar Washington Palacios lo acusó de adulterar las actas policiales de ese siniestro. Bourimborde fue designada por la Corte para cubrir una misión que todos sus miembros se excusaron de cumplir. Igual que los del Tribunal de Casación Penal.

Bourimborde es la esposa de Carlos Martínez, un dirigente de vasta trayectoria afincado en La Plata. Pero igual que Alak, oriundo de Punta Alta. Martínez fue el secretario general de su último gobierno municipal. El jury a Scapolán no registra avances, Insaurralde desea que la Corte prorrogue la estancia de Bourimborde en el Tribunal de Cuentas y evitar que llegue Federico Thea, exsecretario Legal y Técnico de Kicillof. Una discusión que empantana otra. Cómo cubrir las tres vacantes de la Corte. El conveniente punto ciego del lawfare.