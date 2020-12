El crack-up en patines

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 00:59

"Claro, toda la vida es un proceso de demolición", dice Francis Scott Fitzgerald en El crack-up. "Pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea -los grandes golpes repentinos que vienen, o parecen venir, de fuera-, los que uno recuerda y le hacen culpar a las cosas, y de los que en momentos de debilidad, habla a los amigos, hacen patentes sus efectos de inmediato". El crack-up, como certeramente explican los prólogos a las obras de Fitzgerald -quien murió hace casi 80 años, el 21 de diciembre de 1940- no solo es un derrumbe literal e individual, una erosión progresiva de nuestro despreocupado andar juvenil a manos del inevitable paso del tiempo. Es un quiebre también metafórico y social, la famosa "bancarrota moral y depresión colectiva", el fin de una era, que el autor de Hermosos y malditos dotó de un infinito encanto y dolorosa profundidad en otros años 20.

En estos años 20, esta etapa del proceso de demolición me encontró tendida en una vereda de hormigón en Puerto Madero. Era una caída tonta y sin riesgo alguno, una de las decenas que tiene cualquiera que ande en rollers con cierta frecuencia y la mínima habilidad: una juntura despareja de alquitrán detiene una rueda sin frenar a las otras tres y, si el patinador no logra equilibrarse con el otro patín, termina en el piso, como yo me encontré el domingo. No terminé tendida en el piso por el golpe, sino por el ruido: crac. Un ruido que escuché y sentí, dentro y fuera de mi cuerpo simultáneamente. Mi horror ante la posibilidad de descubrir qué había pasado realmente con mi pierna derecha (fractura de peroné) me hizo reevaluar el ridículo al que sometí mentalmente a esas señoras que se desvanecían por el shock (nunca en las novelas de Fitzgerald, por cierto; Zelda les hubiese vaciado una botella champagne encima).

Sería el momento de decir que lo único herido en ese momento fue mi amor propio, pero cuando una retoma un deporte que padeció por su árido perfeccionismo a los 10 para descubrir que es su tabla de salvación psíquica a los 40, la distancia entre el desempeño y los objetivos hace que la autoestima quede a salvo. Para ser demolida por otros procesos, por supuesto. "Hay otro tipo de golpes que vienen de dentro, que uno no nota hasta que es demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta de modo definitivo que no volverá a ser un hombre tan sano. El primer tipo de demolición parece producirse con rapidez, el segundo tipo se produce casi sin que uno lo advierta, pero de hecho se percibe de repente", seguía F. Scott. Sus cinco novelas, tres nouvelles y miríada de cuentos, ensayos y correspondencia acompañan con mirada límpida y dolor disimulado por los buenos modales ese inevitable arco iris de gravedad, desde nuestro lanzamiento hacia las estrellas hasta tocar tierra del otro lado.

En los veinte años que han transcurrido desde que con mi primer amigo en el periodismo sometíamos a Fitzgerald y a Salinger a un duelo de ¿quién es el mejor escritor sobre la juventud perdida? (no necesito confirmar cuál era mi candidato; es el mismo hoy) he patinado hasta dejar atrás malas noticias, tragedias personales, corazones rotos, decisiones difíciles y sí, por supuesto, la juventud. Probablemente extraño, inmóvil en la cama, una de esas largas vueltas al alba en las que las ruedas parecen rebotar sobre el pavimento y una encuentra un paso sin esfuerzo que se parece a una brazada de crawl en el mar abierto, y pienso que sí, que "el estado natural del adulto consciente es de una infelicidad específica" (¿quién mejor que FSF para los one-liners?). Me sorprendo y no termino de creerle cuando el médico que me va a operar me dice que es posible que festeje Navidad apoyando ambos pies sobre el piso. Ni me acuerdo de caminar. Lo único que pienso es cuándo volveré a patinar.

