El desafío de la coherencia en derechos humanos

Stuardo Ralón Orellana

El 12 de octubre último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado para informar que el país caribeño había presentado su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2021-2023. De acuerdo con Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Cuba reuniría las condiciones necesarias para su ingreso al Consejo. En este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores indicó a través de una publicación en Twitter que "los resultados de Cuba en la promoción, protección y realización de los derechos humanos (DD.HH.) amparan su candidatura y elección al CDH".

Sin ánimo alguno de intervenir en cuestiones que están más allá de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano del cual formo parte como comisionado relator para Cuba, no puedo dejar pasar la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. En efecto, es mi deber como comisionado relator señalar a la comunidad internacional -y, en particular, a la comunidad latinoamericana- que la afirmación del ministro en cuestión no responde en caso alguno a la realidad de los derechos humanos en la isla. Muy por el contrario, los antecedentes de los cuales dispone la CIDH dan cuenta de la existencia de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en Cuba, violaciones que son cometidas día a día por las autoridades comunistas de la isla.

Hoy Cuba vive bajo un gobierno comunista de corte totalitario, el cual subsiste, precisamente, a partir de la violación sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos. En efecto, es a través de la violación de un conjunto de derechos humanos de los cubanos y cubanas que el gobierno comunista se sostiene en pie. Estamos hablando de graves violaciones al derecho a la vida e integridad física y psíquica de los opositores al régimen. Hablamos de la infracción de los derechos políticos que naturalmente existen en un régimen comunista como el cubano. Nos referimos a la infracción permanente de la libertad de expresión que impide a los cubanos dar cuenta de la verdad de lo que se vive en la isla. Por último, nos referimos a las reiteradas violaciones a la libertad religiosa de los padres cubanos, a quienes su gobierno criminaliza y encarcela por enseñar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias. El informe de la situación de derechos humanos en Cuba, elaborado por la CIDH y publicado el 3 de febrero de 2020, da cuenta de las infracciones sistemáticas y permanentes de derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno cubano.

En un contexto como el descripto, resultaría paradójico que Cuba pase a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Manifiestamente, Cuba no se encuentra entre aquellos Estados que promueven y protegen los derechos humanos de sus ciudadanos. Por tanto, difícilmente Cuba esté en condiciones de promover y proteger los derechos humanos de otras personas en el resto del mundo, en particular de otras personas en Estados de Latinoamérica, como Venezuela. Así las cosas, creo que Cuba carece de la legitimidad suficiente para ser uno de los 47 Estados que integran el Consejo. Un mínimo de coherencia con la realidad me obliga a llegar, precisamente, a esa conclusión.

Comisionado relator de la CIDH para Cuba

