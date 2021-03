El diálogo de los verdugos

Admiración de un hombre, envidia de un país, que no es el mío, donde hay hombres justos y justicia, tristeza; por último, serenidad y equilibrio: quizá no todo esté perdido si hay seres humanos de ese temple. ¿El motivo de esa sucesión de sentimientos? Las declaraciones del escritor y jurista francés Robert Badinter (93) en TV5. Hace mucho, pero mucho tiempo, que no escucho hablar a alguien con la precisión, la llaneza y la digna convicción de Badinter. Su voz y lo que dice coinciden. No hay farsa ni cinismo.

El martes último, vi La grande librairie, un programa de entrevistas a escritores y pensadores conducido por el periodista y crítico literario francés François Busnel. Ya me referí a esa emisión y a su conductor en ña columna “Crónicas de la selva” del 24 de enero pasado. La emisión de Busnel de hace cinco días estuvo consagrada por completo a Robert Badinter, abogado, ensayista, autor de teatro, exministro de Justicia del presidente François Mitterrand entre 1981 y 1986; expresidente del Consejo constitucional de 1986 a 1995 y senador. En su período de ministro, presentó al Parlamento su proyecto de abolición de la pena de muerte en Francia, que tenía en su contra a la mayoría de los franceses, y obtuvo su aprobación, También logró que se despenalizaran las relaciones homosexuales entre adultos y mayores de quince años. A partir de 1986 hizo una destacada carrera en distintas comisiones de la UE. Se lo considera uno de los juristas más destacados del continente.

Su padre fue detenido por la Gestapo en 1943 en las calles de Lyon. Nadie de su familia volvió a verlo. Robert tenía 14 años. Su abuela materna, Idiss, nacida en Besarabia, bajo el régimen zarista, había debido escapar de una persecución antisemita de los rusos y se refugió en Francia, el paraíso donde los judíos tenían los mismos derechos del resto de la población gracias a la Revolución y a la República. Ella se hacía una pregunta retórica: ¿en qué país, un hombre como Zola, ciudadanos católicos, ateos y agnósticos tomarían, sin necesitarlo, la defensa del capitán judío Dreyfuss y terminarían por probar su inocencia? Badinton escribió un libro, Idiss, sobre ella.

Badinter había aceptado la invitación a presentarse ante las cámaras para hablar de la edición de tres de sus obras de teatro: Céllule 107 (Celda 107); Les briques rouges de Varsovie (Los ladrillos rojos de Varsovia) y C.3.3.

Por pudor, Badinter hizo pocos intentos para que se representaran o editaran sus piezas. Sin embargo, llegado a esta altura de su vida, decidió publicar tres de ellas.

C.3.3. es la historia de los procesos de Oscar Wilde y los dos años de prisión en la cárcel de Reading a los que éste fue condenado por ultraje a la moral pública.

Les briques rouges de Varsovie se desarrolla en el centro del gueto de Varsovia y muestra la terrible humillación que sufrían los judíos que fueron obligados a organizar el gueto por orden de los nazis. Éstos dejaban los “detalles” de la vida cotidiana a los líderes de la comunidad judía; por ejemplo, les ordenaban que ellos mismos armaran la lista de los judíos que serían transportados a los campos de concentración. Si no lo hacían, sus familiares encabezarían la lista de los “viajeros. Ni víctimas ni verdugos se salvaban de la tortura, la degradación y la muerte.

En Céllule 107, Badinter, sobre la base de un hecho real: la visita que Robert Bousquet, el jefe de la policía del régimen de Vichy, le hizo en la cárcel a Pierre Laval, el líder de los políticos colaboracionistas, la noche anterior a que éste fuera fusilado por traición. Bousquet había jugado muy bien sus cartas con los norteamericanos y con la Resistencia, a la que había ayudado en algunas ocasiones. Él no sería condenado a muerte. Bousquet pasó la noche con Laval para confortar al condenado. Ese gesto “solidario” era, a la vez, un sarcasmo: estaba a salvo y se exhibía.

Badinter inventó en su pieza lo que esos dos siniestros compinches pudieron haberse dicho en esas horas. Le comentó a Busnel que, por su trabajo de abogado, había estado con varios condenados a muerte y comprobó que todos querían vivir y que todos no cesaban de repetir los argumentos que habían utilizado como defensa en sus respectivos juicios. Por lo tanto, sabía que Laval haría eso y se valió de los alegatos documentado de los dos traidores para recrear esa madrugada infernal.

El fantasma de una niña se presenta en escena en una pesadilla de Laval para enrostrarle las penurias a las que fue sometida. El papel de la niña fue leído en la audición de Busnel por el actor Vincent Lindon, descendiente del capitán Dreyfus. Por un curioso arco del destino, la voz y las palabras justicieras de los condenados, un capitán, del siglo XIX y una niña del siglo XX, se encarnaron en un descendiente del horror.