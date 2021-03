El Estado fracasa dos veces

Dicen los operadores de Rusia en la Argentina que, sin un aumento significativo en la producción, la Sputnik V podría convertirse para Vladimir Putin en una especie de búmeran de la geopolítica: hay tantos envíos comprometidos al mismo tiempo que, si no llega a cumplir con todos, esos clientes quedarán inevitablemente despechados. La estrategia del Kremlin es entonces entregarla con cuentagotas, muy poco a cada país. Tuvieron que entenderlo por lo pronto en el avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó ayer en Ezeiza con 330.000 dosis, bastantes menos que las que había ido a buscar a Moscú. Tal vez la cadena nacional de Alberto Fernández de anteanoche haya sido pensada solo a los efectos de anticiparse oficialmente a lo que ya se sabía: hay stock para pocos días.

Esta escasez, que el Presidente atribuyó a un “desierto global de vacunas”, no podría atenuarse para toda la población ni siquiera si llegaran las otras prometidas, los 3 millones de Sinopharm, todavía no aptas para mayores de 60 años, pero sí tal vez en dos semanas si, como suponen los rusos, arranca por fin la producción de Gland Pharma, una compañía china instalada en Hyderabad, al sur de la India, que firmó con el Instituto Gamaleya un acuerdo para sumar 252 millones de dosis de Sputnik V. La urgencia ya es política: además de una gran apuesta electoral, el “plan de vacunación más grande de la historia” que prometía el Gobierno seguirá siendo el único modo de revertir el escándalo de quienes se colaron en la fila. Ahora se sabe que esas Sputnik que los militantes recibían sonrientes y con los dedos en V eran agua en el Mojave. Aunque ya no queden fotos: una recorrida por las redes indica que todos han preferido borrarlas.

Desdibujada quedó también aquella prioridad del inicio de la cuarentena, la salud antes que la economía: la Argentina encabeza los rankings regionales tanto en muertes por millón de habitantes como en caídas de actividad. La manta es corta y tiene agujeros. Pero el Gobierno se ha puesto como objetivo no devaluar y compromete así la situación cambiaria. No habrá en el corto plazo ni Sputnik V ni dólares suficientes. Como Putin, el equipo económico intenta administrar esa restricción entregando dosis pequeñas a quienes pretenden importar. “Depende de lo que trates de traer –explicó a la nacion un referente de los electrodomésticos de Tierra del Fuego–. Si es una notebook, que acá no se fabrica, va a venir lento, pero viene. Si querés una heladera, esperá sentado”. El tema provocó en los últimos días tensiones entre Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y la conducción de la Unión Industrial Argentina. A Kulfas le había molestado la semana pasada que la central fabril se hubiera quejado en un comunicado de la demora en la aprobación de dólares para importar, y aprovechó un Zoom del martes pasado para hacérselo saber. “Hubiera esperado ese comunicado de la cámara de importadores, pero no de la Unión Industrial”, empezó, y les reprochó que lo hubieran planteado en público y no personalmente. Apeló además a una antigua complicidad proteccionista: “¡Parece que estuvieran en contra de la administración del comercio!”, insistió. Los empresarios lo escucharon; nadie le objetó nada ni intentó defenderse, aunque en voz baja justifican el texto por la presión que vienen recibiendo de sus pares del interior. Como el ministro se fue antes del final del encuentro, Ariel Shale, secretario de Industria y conocido de todos ellos porque trabajó para el sector textil, les explicó después el fondo de tanta preocupación: el Gobierno teme que se generalicen recursos de amparo que han empezado a presentar los importadores en la Justicia, por fuera del sistema integral de monitoreo.

“Después veo cada caso con Diego Coatz [economista jefe de la UIA]”, atenuó Shale. Mientras tanto, sin que ninguno de los industriales participantes del Zoom lo supiera, se gestaba en la misma cartera de Kulfas algo que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial: el lanzamiento del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que obliga a 500 grandes compañías a enviarle todos los meses al Gobierno precios de venta, cantidades producidas y vendidas y stock de productos. A los empresarios les molestaron el fondo y la forma. “Si revelás cuánta mercadería tenés, estás revelando tu estrategia comercial”, se quejó a este diario uno de ellos.

Se reúnen seguido con ministros, pero no es la primera vez que se sorprenden con una decisión que no les fue anticipada. Ellos lo atribuyen a recelos dentro del equipo económico: suponen que la certeza de que en el Instituto Patria existen posturas más ideologizadas respecto de la relación con el establishment obliga a muchos funcionarios a sobreactuar. Como si proliferaran los Soria: nadie quiere ser Losardo. Aunque Paula Español, secretaria de Comercio, haya estado siempre convencida de este tipo de controles. “El Sipre nos va a permitir ver los precios a lo largo de la cadena”, justificó ella después, y recordó que esas herramientas solo apuntaban a recabar información de manera sistematizada y no le deberían llamar la atención de nadie, porque ya habían sido aplicadas durante la gestión de Kicillof en el Ministerio de Economía, durante el último gobierno de Cristina Kirchner. “Hasta nos decían que éramos la generación del Excel”, dijo a Radio con Vos. Los empresarios son testigos: en aquellos años, un grupo de banqueros salió de una reunión con Kicillof atribuyéndole una teoría que después ganó fama y acaso esté exagerada o simplificada: el bloque soviético, dicen haberle escuchado, fracasó porque el Estado no tenía entonces acceso a todos esos datos de la economía en simultáneo.

Es raro que esas nostalgias arraigadas en tantos kirchneristas no hayan terminado de disuadir a los industriales de otra pretensión que le vienen transmitiendo al Gobierno: la posibilidad de que las empresas vacunen. Misión imposible. Y menos delante de Kicillof, no solo el economista que más influye sobre Cristina Kirchner, sino también quien convenció el año pasado a todo el Gobierno de apostar por la Sputnik V. Compras “de Estado a Estado”: no será el sector privado, sino el público, el que resuelva los problemas, dice esta cosmovisión, inquebrantable en esa parte del Frente de Todos incluso a la luz de resultados magros de la historia universal. En la Argentina del Covid tampoco pasó la prueba: el fiasco viene siendo doble, para administrar y salir a comprar.