El falso final de una vieja aventura

Conocimos The End of the Affair en castellano (gracias a la editorial Sur y a Ricardo Baeza) como El fin de la aventura. Una nueva traducción la renombró El final del affaire. El resto no cambia. La novela de Graham Greene tiene ese inicio magistral que no desmienten las páginas que le siguen: "Una historia no tiene ni principio ni fin: uno elige arbitrariamente un momento de la experiencia desde el cual mirar hacia delante o hacia atrás".

En el epílogo a esta edición (Libros del Asteroide), Mario Vargas Llosa, sin negar su admiración, observa que Greene consiguió lo que se propuso, pero que lo que se propuso fue siempre poco y por debajo de su talento; además, a propósito del catolicismo, lo acerca a Georges Bernanos y Miguel de Unamuno. Lo primero no puede comprobarse. Lo segundo está a la vista en la engañosa trama de adulterio que despliega El final del affaire. En cierto modo, y tal vez contra las intenciones del propio Greene, lo que se lee es una punzante alegoría de la conversión y la lucha por la fe; una alegoría que brilla más merced precisamente a su grisura.