El fantasma en las teclas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2020 • 00:05

A mediados enero del año que viene, para ser más precisos el lunes 13, la Pierre Boulez Saal de Berlín volverá a hacer la Schubert-Woche, es decir, la "semana Schubert". La preparación de ese festival está a cargo, como otros años, del barítono Thomas Hampson, y acaso por eso todos los recitales, que podrán verse en online en la página de la sala, están dedicados al Lied, la canción de cámara alemana. Van a cantar también Angelika Kirschlager y Christina Landshamer. Como sea, Schubert no inventó históricamente el Lied, pero el Lied fue su patria.

Ya hablamos alguna vez de la presunción de Daniel Barenboim, muy cierta por lo demás, de que una parte de la oeuvre de algunos compositores, sino de todos, admite escucharse como un diario personal o íntimo. En el caso de Mozart, las óperas con Lorenzo Da Ponte y los conciertos para piano; en el de Beethoven, las sonatas para piano, y en el de Schubert (como en el de Brahms) las canciones. Considerados de este modo, los más de 450 Lieder de Schubert serían semejantes a los diarios de Franz Kafka, André Gide o Thomas Mann.

Schubert escribió "Hagars Klage", su primera canción (en realidad, más escena lírica que canción) en 1811. Tenía 14 años. Cuando murió, en 1828, estaba corregiendo las pruebas de imprenta de sus últimos ciclos de Lieder y había concluido su última canción, "Taubenpost". Dice una estrofa del poema de Johann Gabriel Seidl que es la base de ese Lied: "No necesito ya escribir cartas/ Le doy las lágrimas mismas/ Seguro que no las aguanta/ pero me sirve con empeño". La tercera persona es la paloma. Las cartas son un correlato público del diario, y puede ser también diario y correspondencia se confundan. Carta o diario, no hay duda de que esos diecisiete años entre el principio y el final son el registro de una vida. Hay, con todo, una diferencia radical con los diarios entendidos como meros diarios: el registro personal conquista aquí la objetividad de la obra de arte.

Entre esas canciones últimas están las del ciclo Viaje de invierno. Precisamente con esa pieza iniciará Hampson el festival de la Pierre Boulez Saal, y lo hará con el pianista Wolfram Rieger.

Recordamos a Hampson por una versión del Winterreise editada hacia 1997 con Wolfgang Sawallisch al piano. Tal vez sea la versión más lograda de Hampson. No lo sabemos; habrá que escuchar la del 13 enero, aunque de todos modos en artistas como él una versión nueva no anula nunca las precedentes. Sin embargo, es claro que Sawallisch, director fuera de serie además de pianista, había llegado antes más lejos. Me refiero ahora a su registro de 1972 con el barítono Hermann Prey.

No hay nada que contradiga más violentamente al Lied que el espectáculo. Un recital de Lieder es estático (un hombre de pie al lado de un piano), y su progresión dramática, cuando existe, transcurre interiormente. De ahí se deriva la dificultad de un cantante acostumbrado a la ópera para aclimatarse a la canción de cámara. Varios lo lograron: Dietrich Fischer-Dieskau, claro está, pero también Hans Hotter, Lotte Lehmann, el propio Hampson, y tantísimos otros. Prey está entre ellos. Con todo, el protagonista de esa grabación es Sawallish. ¿Por qué? Porque el piano tiene una intimidad que no da respiro, o bien que nos asfixia.

La palabra "intimidad" no se refiere solamente a su relación con la voz. Ya sabemos que la voz del Lied es una voz que no es ni la del canto ni la del piano; es una voz nueva, sin fisuras, hecha de esas otras dos. Pero no es eso (o no únicamente eso). Sawallisch consigue que no le prestemos atención a Prey (una verdadera falta de respeto), y lo logra porque la ejecución depara la certeza ilusoria, y el mérito ambiguo, de que la voz entera es innecesaria porque está cifrada en el piano. Sawallisch no se hace notar. Se impone con la misma autoridad de esas personas que hablan en voz baja. Cuenta, sin las palabras de Wilhelm Müller, el itinerario del desengaño (y con él de la renuncia) a la muerte. La anécdota amorosa es circunstancial. Winterreise dice toda muerte, la muerte con mayúsculas. El piano, que parece morir aunque sigue hablando, la cuenta en una lengua que nos podemos traducir.

No le diría a nadie que corra a escuchar esa versión. Habrá quien prefiera otras, y yo mismo prefiero otras que no viene al caso enumerar ahora. Sólo sé que no conozco otro registro, ni escuché nunca otro en concierto, con ese fantasma en las teclas. Es el fantasma completo de la obra que toma cuerpo en las teclas. Sawallisch hace del Viaje de invierno una variedad inusitada de la canción sin palabras.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS