El fusible para las crisis está fuera de servicio

Carlos Menem y Raúl Alfonsín, artífices del pacto de Olivos, tras la jura de la nueva Constitución, en 1994

A Jorge Rodríguez al menos Netflix le reservó un paneo de dos segundos en El fotógrafo y el cartero. Rodríguez, a quien casi nadie recuerda, fue el gran jefe de Gabinete de Menem. En el documental sobre el crimen de José Luis Cabezas aparece recibiendo en la Casa Rosada a Alfredo Yabrán, lo más memorable de su gestión en el innovador cargo de jefe de Gabinete, que él impregnó de grisura sostenida durante tres años y medio.

En rigor, Menem había puesto de entrada al operador político Eduardo Bauzá, más renombrado que el siguiente, pero igualmente falto de vocación, estatura y sobre todo de instrucciones para atenuar el presidencialismo cesarista, presunto mal argentino que debía ser sustituido por un soñado semiparlamentarismo. El principal promotor del semiparlamentarismo había sido Raúl Alfonsín, pero no el único. Cuando la creación del jefe de Gabinete se discutió en la Constituyente de 1994, los convencionales Eugenio Zaffaroni y Aníbal Ibarra, del Frepaso, hasta propusieron casi un primer ministro con plan propio de gobierno. Dos convencionales santacruceños, Néstor y Cristina Kirchner, comulgaron felices, como los demás peronistas, con el modelo llave en mano de reformas institucionales que Menem le compró a Alfonsín con tal de seguir en la Casa Rosada. Cuando lo apliquemos se verá, pensó Menem, siguiendo la tradición de pegarles a las leyes un hervor más con reglamentaciones amainadas.

El Núcleo de Coincidencias Básicas del Pacto de Olivos fue incrustado en la Constitución con la idea de que el jefe de Gabinete, además de asignársele como tarea nada menos que “la administración general del país” (artículo 100° de la Constitución), funcione como un fusible maestro. En caso de crisis saltaría él, no el presidente. Una maravilla: el Congreso lo puede echar (artículo 101°). Lo echa y listo. Chau crisis.

Bastante pronto, en diciembre de 2001, llegó la oportunidad de poner a prueba este genial dispositivo. El jefe de Gabinete era entonces, pocos deben acordarse, Chrystian Colombo, un buen negociador que hizo de todo para salvar al gobierno de De la Rúa, huelga decir que sin éxito. Tras la caída, el peronismo pretendía que un funcionario de De la Rúa, uno solo, siguiera en el cargo: Chrystian Colombo. Pero fue el que apagó la luz (primero que nadie había volado por los aires el ministro de Economía Domingo Cavallo).

En otras palabras, lo que se diseñó en el tablero (Carlos Nino, el Consejo para la Consolidación de la Democracia), lo que se discutió días y días en aquella Convención Constituyente de 1994 tan venerada por la política por tan democrática, no tuvo nada que ver con lo que terminó siendo. La criatura estelar del semiparlamentarismo se desfiguraba a cada paso. Se devaluó definitivamente cuando a Menem le tocó ponerla a caminar. Después el kirchnerismo directamente eliminó los acuerdos de gabinete que la nueva Constitución exige. Con el tiempo se consagró la idea de que el jefe de Gabinete ni siquiera es jefe. Tiene la misma jerarquía, dicen ahora, que los demás ministros. Allí está Juan Manzur para atestiguarlo, a quien ni la vocería le dejaron. El domingo que terminó en Batakis llegó tarde. Nadie se preocupó.

La depreciación de la figura del jefe de Gabinete como eje del sistema es una historia incómoda para quienes piensan que la única salida de la Argentina consiste en que los políticos se pongan de acuerdo sobre las reglas de juego. Resulta algo paradójico que quien hoy ocupa la presidencia de la Nación es, por primera vez, un exjefe de Gabinete. El más duradero que hubo. El único que sirvió a dos presidentes consecutivos. Para más datos, integrante de un trípode que completan la presidenta que lo había tenido de subordinado y el intendente de Tigre que lo había sucedido.

Si un suizo, un australiano, un tailandés solo leyeran el currículum de Alberto Fernández y la parte instrumental de la Constitución, tal vez inferirían que la institucionalidad argentina es una Ferrari. Pero en los hechos el sistema político se parece a esos autos deformados, irreconocibles, que ponen en la entrada de los pueblos para persuadir a los automovilistas de que vayan con cuidado. Al sistema lo terminaron de desfigurar los pícaros atajos introducidos para sortear derrotas electorales, como la forzada fórmula que un sábado de 2019 embelesó a los devotos de la inventora.

Cómo no acordarse ahora del presidencialismo, del semiparlamentarismo, incluso del lejano sistema parlamentario que cada tanto alguien implora como una panacea. Falta demasiado para que Alberto Fernández termine el mandato, se repite, y eso no tiene remedio. El problema es su debilidad, la falta de confianza, lo difícil que se hace gobernar cuando decae el poder político y no hay ocasión para recuperarlo. Los sistemas parlamentarios a veces añorados tienen la ventaja de que permiten ajustarse en forma casi inmediata a los cambios de humor de la sociedad. Los gobiernos caen, se adelantan elecciones, se conforman nuevas mayorías, se arman nuevos gobiernos. Primero existe un sistema partidario fuerte.

Ahora se está hablando en algunos cenáculos de adelantar elecciones. En un sistema presidencialista, con mandatos fijos, eso es imposible. Por eso ya se hizo. Otra película que ya vimos. Fue en 1989. Alfonsín tenía que gobernar hasta el 10 de diciembre, pero, apurados por distintos motivos, con la hiperinflación como telón de fondo, el radicalismo y el peronismo acordaron adelantar las elecciones para el 14 de mayo. Pensaron que podrían coexistir dos presidentes durante seis meses y medio. No pudieron.

La creatividad de la política no descansa. Ahora tenemos nueva cohabitación, crisis mayor en puerta y ningún dispositivo para emergencias.ß