El gran mar argentino, desaprovechado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 01:43

Hacia el final de la década del 90, momento en el cual el director de la Flota de Mar de nuestra Armada era el Almirante Diego Leivas, fui invitado a sumarme a dicha flota, integrada por 5 barcos de guerra. Nos reunimos en Ushuaia. Yo tenía que exponer la situación económica en los 5 barcos, un helicóptero que me llevaba a cada uno de ellos, claro que esos viajes formaban parte de la instrucción de los que manejaban dichos helicópteros. Los buques fueron adquiridos un poco antes de aquella época, creo que fue simultáneo o algo posterior a la época de la guerra de Malvinas.

Fuimos 4 personas que no éramos expertos en temas de mar, aunque nos adoptamos muy bien a ese ambiente. Una de ellas era Mario Roldán, un empresario amigo. Salimos de Ushuaia por el Canal de Beagle y fuimos a la Isla de los Estados, pasamos una noche en dicha isla y después los marinos hicieron un ejercicio de combate. Luego fuimos por la zona de división de aguas con las Islas Malvinas y vinieron varios aviones de guerra de los ingleses para mostrarnos sus armamentos. No hubo conflicto, pero fue muy cercano a eso. Finalmente, luego de una semana de navegación, llegamos a Puerto Belgrano, donde finalizó el viaje.

Los vientos que venían de la Antártida se combinaban con otros vientos del continente y los barcos se movían por las olas en diferentes direcciones, olas de mucha altura. Ahí pude apreciar lo que es el mar argentino. Allí se vio la dificultad de esos mares del Sur. Actualmente, y desde hace algunos años, se considera mar argentino hasta las 200 millas desde el territorio para establecer la diferencia entre nuestro mar y el mar libre para barcos internacionales de pesca, muchos de ellos de China, aunque hay también de Taiwán, Portugal y otros países.

Años después, recuerdo que en otro momento y por otro motivo, venía en un avión desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires en un avión de Aerolíneas y era de noche. Entonces vi como un pueblo de luces y le pregunté a mi compañero de asiento "¿Qué pueblo será este?" y él me dijo "¿A ver, no, no es un pueblo, son los barcos extranjeros que están pescando de noche con luces en la milla 201, que son aguas internacionales"? "Las luces atraen a los peces".

Ahora puedo comprobar que el valor agregado por la pesca es aproximadamente el 0,7 % del PIB del país cuando, por ejemplo, internet y sus derivados ya representa más del 3,5 % de dicho PIB según las cifras del 2016. No estamos aprovechando bien las ventajas del mar tan cercano.

Foto de la milla 200 publicada por A. Sorrichio en LA NACION, 27 abril de 2020

¿Qué es lo que más pescan estos barcos extranjeros, que en un 60 % son de bandera China? Básicamente pescan Calamar, que es bastante importante para Argentina. Nuestro país exporta unas 80.000-100.000 toneladas anuales de calamar, por un valor que se estima en los u$s 250 millones en promedio, según el presidente de la Cámara de Poteros Argentina, que se dedica a la pesca del Calamar ("pote" en España).

¿Cuánto era la producción de toda la pesca marítima en Argentina? Esa producción ha ido disminuyendo pues llegó a 882.067 toneladas en 2013 y el último dato disponible, 2019, fue de 775.178 toneladas, una reducción de 12 % entre esos años, o sea una caída de 107.000 toneladas entre esos períodos.

La mayor pesca es de calamar, que se hace con anzuelo y tenemos otras que son con redes, que capturan merluza y abadejo, además de muchas variedades de peces y moluscos.

Nuestro mar es una de las ventajas económicas que tenemos en Argentina (como también contamos con la pampa húmeda, el petróleo, el gas natural y otros productos claves). Es necesario regular y tener en claro este tema que desde hace muchos años se viene discutiendo en nuestro país. Esperemos que después de volver a la normalidad, luego del coronavirus, podamos encontrar una solución adecuada para el tema de nuestro mar, que es fundamental para el país. No podemos olvidarnos de que nuestra producción marítima está siendo desaprovechada.