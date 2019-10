El hombre que nunca estuvo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019

Si algo deberíamos saber ya de sobra es que, así como toda obra de arte es enigmática, no lo es menos quien la hace. Podemos suponer con alguna sensatez que el segundo enigma conforma literalmente el primero, pero en realidad no podemos estar seguros. Sospecho que son más bien dos enigmas independientes, que se encuentran cuando alguien conoció obra y artista (la obra tiene también una vida propia, ajena ya a quien la imaginó y a quien la contempla).

Ahora, basta de distracciones. Conozco al artista Fidel Sclavo desde hace un buen tiempo, no tanto a decir verdad, pero nadie sabe cuánto es un buen tiempo ni si se conoce alguien en ese buen tiempo. Tiendo a pensar que conozco mejor sus pinturas, que son parejamente enigmáticas. Hablan tan escasamente como Fidel, pero son tan expresivas como él en lo callado. Lo que se calla no es solamente una variedad del pudor; es también, contra toda evidencia, una variedad de la confianza: uno calla porque sabe que el interlocutor entiende sin que haga falta decir nada. Lo mismo con la obra, que se entrega muda a quien sabe que no necesita de palabras para consumarla en la contemplación.

La correspondencia por mail con Sclavo insinuaba además una escritura, al margen de la escritura en el plano del cuadro. Y cada vez más (qué novedad) me convenzo de que todo arte es una escritura, por general intraducible a la escritura en palabras, pero escritura al fin.

Sin embargo, esa insinuación resultó insuficiente cuando, hace quince días más o menos, leí su libro Yo soy el que no está, publicado en Uruguay por Ediciones de la Banda Oriental. El de Sclavo no es el libro de un artista que escribe, sino el de un escritor liso y llano. Nada más raro que eso. (Paréntesis: ¿por qué será que el "medio" y los festivales de literatura festejan y entronizan fuegos fatuos en lugar de... ¡ah! sí: porque la literatura en serio es siempre en voz baja y no se hace en foros públicos).

Sigamos: ese libro se despliega en fragmentos de extensión variable en los que domina una primera persona que no es ficcional. La teoría literaria inventó atajos muy ocurrentes y persuasivos, y tal vez históricamente necesarios, pero no nos engañemos: la primera persona no es nunca impune. Quien usa el "yo" pone el cuerpo y el espíritu, la experiencia.

Sería un poco injusto decir que Fidel cuenta su vida; más bien ilumina escenas, colecciona citas (y la cita es siempre la manera que tenemos de hablar de nosotros mismos con palabras de terceros).

Como sea, fueron esos fragmentos los que me despistaron. Encontré a la persona que conocía, pero detrás de la amabilidad había una sombra ignorada. Si hubiera que buscar precedencias, se me ocurriría solamente una: Autorretrato, de Édouard Levé, cuya última línea declara: "El día más hermoso de mi vida quizá ya pasó". Podría haber sido el acápite de su libro, si no fuera porque Sclavo optó por otras dos citas más puntuales de Pessoa y Baudelaire.

Voy a citar solamente uno de los fragmentos de Fidel (literalmente: "fragmentos de Fidel"): "A veces pinto cosas que me gustan más que otras. El Bramare es un vino que fui a comprar y está agotado. No lo han repuesto. Iba a ser el vino de una boda que no prosperó. Acaso por eso no lo reponen. Esperan. Cuando era niño, mi padre compró las camisetas para el equipo de baby fútbol con tal de que me pusieran a jugar. Ahora lo veo como un buen gesto, pero en el momento fui infeliz. Una vez tenía que tomar un avión a Ámsterdam y lo perdí a propósito. Lo dejé ir. Dicen que la eternidad es ese momento donde no se necesita nada más. Ahí soy eterno la mayoría de las veces".

Sclavo no busca ni hace los papeles del héroe ni del antihéroe porque sabe que ambos son imposturas. Se mira cara a cara bajo la luz inclemente y familiar del sol negro. Hipócrita escritor, hermano mío.