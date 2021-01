El inalienable derecho a un cuento con final feliz

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 00:58

Pasaron 177 años, pero su conmovedora denuncia y su esperanzada crudeza siguen vigentes. Un clásico. Como las desigualdades. Como la ambición de poder. Como la quimera de la redención. Como la renovada ilusión de un mundo (o un tiempo) mejor que despiertan las fiestas. Clásicos. Charles Dickens y su Cuento de Navidad siempre son actuales. También por acá, aunque nos creamos excepcionales. Lectura obligatoria después de uno de los peores años de nuestras vidas para no perder del todo la esperanza de que algo mejor pueda llegar. Lamentablemente, no sabemos si los tres espectros que asolaban y transformaron al señor Scrooge habrán visitado a nuestros gobernantes. El pasado, el presente y el futuro no suelen habitar por estos lares los mismos dormitorios ni los mismos sueños. La santísima trinidad del gobierno autóctono vive en tiempos paralelos y sucesivos. Pero 2021 recién empieza. El inalienable derecho a la utopía sigue vigente. Como para soñar otra vez con un Cuento de Año Nuevo con final feliz. Quedan 364 días para lograrlo. O descartarlo (de nuevo).

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS