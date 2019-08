El karma de gobernar sin ser peronista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

La prioridad absoluta del Gobierno debe ser llegar sano y salvo, reelegido o no, al próximo 10 de diciembre.

Lo que parecía hasta antes de las PASO una meta fácilmente alcanzable -faltan apenas cuatro meses para esa fecha- se ha vuelto, desde los catastróficos resultados del domingo último, un camino peligroso y lleno de acechanzas, propias y ajenas, que habrá que transitar con suma prudencia y temple para no derrapar hacia el abismo.

No es una meta cualquiera ni mucho menos secundaria. Desde 1928, ningún gobierno no peronista pudo terminar su mandato. Dos aclaraciones necesarias: 1) cuando aquello sucedió faltaban aún 17 años para que el justicialismo apareciera en escena; desde entonces -ya hace 74 años- nunca más perdió centralidad política y 2) en la cuenta de los 91 años que han transcurrido desde que terminó normalmente su mandato el radical Marcelo T. de Alvear no se incluye a los gobiernos conservadores de la década del 30 y los primeros tres años de la del 40 por haber llegado irregularmente al poder.

El fin prematuro de esas administraciones tuvo distintas causas: las tres primeras -encabezadas por Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi y Arturo Illia- fueron desplazadas por las Fuerzas Armadas en 1930, 1962 y 1966, respectivamente (aunque también los militares se pronunciaron, en 1955, contra Juan Domingo Perón y, en 1976, contra su tercera esposa, María Estela Martínez). Los dos siguientes - Raúl Alfonsín, en 1989, y F ernando de la Rúa, en 2001-, en cambio, terminaron antes por una combinación explosiva entre coyunturas económicas gravísimas e irresponsabilidad del resto del arco político, que, por acción u omisión, los dejaron caer.

El caso de Alfonsín tuvo sus peculiaridades, con parecidos y diferencias en relación con el difícil momento que actualmente atravesamos. El presidente radical que asumió a fines de 1983 adelantó las elecciones como un intento de apaciguar los ánimos por la situación económica. Pero el resultado adverso -Carlos Menem le ganó a Eduardo Angeloz- produjo un efecto contraproducente e insostenible ya que la entrega del poder estaba prevista para siete meses más tarde. Ese tiempo resultaba infinito para un mandatario saliente, tan averiado y vaciado de poder. La solución que entonces se encontró fue adelantar, de diciembre a julio de 1989, la entrega del poder al ganador y presidente electo.

Una sustancial diferencia con lo que sucede ahora, tal como el mismísimo Alberto Fernández se ha ocupado de repetir: el rotundo espaldarazo que recibió en las PASO, de todos modos, no lo convirtió en presidente electo. Sigue siendo candidato, aunque claramente ya no es un candidato cualquiera. Parte del poder real ya reside informalmente en sus manos, como lo reconoció el propio presidente Mauricio Macri al buscar acertadamente establecer de aquí en más un canal de comunicación directo con su principal oponente. Los mercados, que el lunes habían abierto descontrolados, se apaciguaron un tanto con ese mínimo gesto. La palabra de Fernández, que circula en entrevistas, conferencia de prensa y tuits, ya tiene un peso específico que solo disminuiría si el 27 de octubre no resultara elegido.

Quedó explícito el dispositivo mortífero y distorsivo en que se pueden convertir las PASO cuando no son usadas para lo que fueron creadas: dirimir candidatos internos dentro de una misma fuerza, no competir con las demás, que es lo que acaba de ocurrir de manera más que dramática. Si ese requisito fuese de carácter obligatorio tanto Fernández como Macri hubiesen tenido menos porcentaje de votos, porque se habrían repartido entre otros precandidatos de sus propias filas y el final estaría abierto para octubre. Así ocurrió cuando en las PASO de 2015 compitieron Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz en el seno de Cambiemos.

Agravan la situación dos detalles para nada menores: 1) en un país de grietas, todos, sin embargo, nos pusimos de acuerdo para creernos que las PASO recién celebradas se convertirían en una suerte de primera vuelta y la profecía autocumplida sucedió y 2) las PASO deberían organizarse dos o tres semanas antes de la elección general, no con dos largos meses de anticipación, que se vuelven interminables y riesgosos cuando el resultado es tan adverso para quien está a cargo del poder.

Ojalá que cuando la tempestad amaine, el Congreso se anime a derogar ese ladino instrumento electoral en el entendimiento de que así como ahora perjudicó seriamente al oficialismo, en otras circunstancias, podría hacerlo con la principal fuerza de la oposición.

En estos dos cruciales meses que nos distancian de las elecciones del 27 de octubre, todos debemos estar más que atentos a los gestos institucionales del Presidente y de Alberto Fernández. Quien pueda elevarse mejor a la estatura de estadista, en control de la situación y apaciguando los ánimos, merecerá el triunfo definitivo.

Es legítimo que Macri intente dar vuelta las PASO, por más difícil que se presente ahora esa meta. Siempre y cuando no arriesgue el tesoro que debe legarle a la posteridad como un avance esencial para la democracia argentina: ser el primer presidente no peronista que termine su mandato en 91 años.

psirven@lanacion.com.ar

Twitter: @psirven