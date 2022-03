El karma de los vices peronistas (segunda parte)

Cristina Kirchner copia mal a Juan Domingo Perón. Poner a un presidente vicario es una invención del fundador del justicialismo, no de ella. Pero el general siempre demostró ser más preciso en sus maquinaciones. Tardó muy poco en convencerse, en 1973, de que el experimento camporista de sesgo izquierdista no funcionaba y lo dio de baja de manera fulminante, para dar paso a tres sucesivas gestiones en el otro extremo ideológico (el interinato de Raúl Lastiri; su propio gobierno, que su muerte tronchó menos de nueve meses después, y la administración de su viuda, interrumpida por el golpe de 1976).

Perón no intentó el imposible de yuxtaponer en el mando a las dos alas contradictorias de su movimiento, como vienen probando, cada vez con peor suerte y mayores cortocircuitos –primero, asordinados; ahora, estentóreos–, desde diciembre de 2019, la viuda de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Tardíamente, ante las organizaciones de derechos humanos, días atrás la vicepresidenta reconoció que la unidad “no garantiza nada” (cierto: ni siquiera ganar las elecciones, como comprobó este oficialismo malogrado de doble personalidad dos veces el año pasado).

El proyecto de Perón de girar a la derecha fue plebiscitado en las urnas en las elecciones de septiembre de 1973, con casi el 62% de los votos. Un poder indiscutible.

No es el caso de Cristina Kirchner, que, según propia confesión, votó entonces a Perón de manera indirecta, por la colectora de izquierda que proponía el “colorado” Jorge Abelardo Ramos. Ella ahora solo conserva un desflecado 30% de las intenciones de voto, en previsible disminución tras la “abrumadora mayoría” (Alberto Fernández dixit) que le votó en contra de su estudiantil postura contra el acuerdo con el FMI, en ambas cámaras legislativas. Jugó fuerte y perdió. Su poder quedó reducido a no atenderle el teléfono al Presidente. La incógnita es cómo digerirá esa derrota la coalición de gobierno, de la que es mentora, hasta el final del mandato, en diciembre de 2023. Un largo tramo.

Otra lección tampoco aprendida de Perón es que cuando fue vicepresidente (de una dictadura militar, no de una democracia) no hizo otra cosa que acumular más y más poder opacando del todo la figura del presidente de facto, el general Edelmiro J. Farrel, porque al mismo tiempo que ejerció como vice retuvo sus cargos de ministro de Guerra (lo que hoy es Defensa) y de secretario de Trabajo y Previsión (desde donde se construyó como candidato presidencial, con el apoyo de poderosos gremios). “El mandamás justicialista es un sol abrasador que no admite sombra alguna”, escribí en el primer párrafo de un artículo que titulé “El karma de los vices peronistas” y que se publicó en este diario hace diez años.

Allí contaba que tres vicepresidentes justicialistas habían alcanzado la cúspide del poder (Perón, Isabel Perón y Eduardo Duhalde). El autor de aquella y de la presente columna no podía imaginar que la entonces presidenta invertiría ese orden y que sería la segunda del gobierno que asumiría el poder a fines de 2019. Siempre se repite que todo cardenal quiere llegar a papa y, por analogía, el dicho se aplica a los políticos que sueñan con habitar la Casa Rosada. Pero a nadie se le había ocurrido pensar que a un papa le podía interesar volver a ser cardenal. Bueno, a Cristina Kirchner parece que sí.

Los variopintos vices del peronismo no suelen contar con una buena estrella: el radical Hortensio Quijano murió antes de asumir su segundo mandato como tal; el marino Alberto Teisaire solo estuvo en ese cargo poco más de un año ya que el golpe de 1955 lo desplazó junto a Perón; el conservador popular Vicente Solano Lima duró tan solo los 49 días de Héctor J. Cámpora; Isabel Perón padeció, ya como presidenta, los sinsabores de la violencia terrorista y la inflación desatadas; Duhalde perdió las elecciones en 1999, al igual que Daniel Scioli en 2015, que fue esmerilado por el matrimonio Kirchner mientras ejerció como presidente del Senado, en tanto que el radical Julio Cobos resultó execrado por su voto “no positivo”. Se agrega el caso peculiar del peronista Chacho Álvarez, vice efímero de la Alianza durante apenas diez meses. Sin olvidar a una vice frustrada como Eva Perón, devorada por un fulminante cáncer, a los 33 años.

Cuando escribí hace una década “El karma de los vices peronistas”, circunstancialmente estaba a cargo del Poder Ejecutivo el vice del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, Amado Boudou.

“Si podrá revertir la maldición de los vices peronistas –terminaba mi artículo en referencia a él–, solo el tiempo será capaz de responderlo”. Y vaya si lo respondió: Boudou afrontó a posteriori graves procesamientos, condenas y cárcel.

¿La maldición de los vices peronistas también caerá sobre Cristina Kirchner o ya cayó?