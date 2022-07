El kirchnerismo no tiene las urgencias de Batakis

Como si la corrida, la inflación, la deuda, la falta de gasoil o las metas del Fondo Monetario Internacional no fueran suficientes exigencias, Silvina Batakis empezó su gestión con el rasgo de mayor debilidad para un funcionario de este gobierno: la desconfianza del kirchnerismo o, en el mejor de los casos, su silencio público. Ambas reacciones significan lo mismo. La presión sobre la ministra fue creciendo en el transcurso de su corta gestión. A la toma de distancia general del día de la asunción le siguieron esta semana las críticas de Grabois y Pablo Moyano y, anteayer, un latigazo de Larroque: el reclamo del salario universal. La opinión del ministro bonaerense hace en estos casos de veredicto: expresa lo que piensa el Instituto Patria.

La ministra llega al cargo en medio de vientos cruzados. Sus penurias no son solo domésticas. Jamie Dimon, máximo ejecutivo global de JP Morgan, describió hace tres semanas en Nueva York lo que supone que viene, un mundo cercado por la inflación y la recesión. “Dije que hay nubes de tormenta, pero lo voy a cambiar: es un huracán. Será mejor que se preparen”, planteó delante de inversores y analistas.

Batakis deberá agregar a la alegoría meteorológica las ráfagas kirchneristas. Porque parte de sus dificultades reside en la naturaleza del espacio que la cobija. Un rasgo constitutivo del Frente de Todos: su fracción más combativa no resiste al mismo tiempo fracaso económico y acuerdo con el FMI. La opción es entonces oponerse o desintegrarse. El kirchnerismo póstumo a Néstor, que se referencia en La Cámpora y nació oficialmente en 2012, el día del acto de Vélez en que “la jefa” tomó distancia del sindicalismo y el peronismo tradicional, acaba de cumplir diez años y no encuentra todavía un líder que no sea la vicepresidenta. Batakis está condenada a convivir con este proceso interno de sucesión donde la identidad es todo.

Por eso es interesante seguir a Grabois. Ningún dirigente político le da a un ministro de Economía de su propio espacio un plazo tan breve antes de exigirle resultados. Grabois le concedió a Batakis menos de 12 horas. “¡Cazá la birome y no te demores, por favor!”, escribió en Twitter antes de que asumiera, y le pidió el salario básico universal. Como si ya entonces hubiera estado convencido del rechazo a su reclamo o, peor, de las nulas posibilidades de éxito de su compañera. Grabois no lo dice, pero está haciendo algo muy parecido a una campaña electoral. Visita consultores políticos, recorre plantas industriales, habla con empresarios. “Cuando Juan chilla mucho es que ve venir un quilombo”, anticipó un hombre de negocios que lo trata con frecuencia.

Al referente de la CTEP le gusta ser frontal en esos encuentros. Admite, por ejemplo, que trabaja para la candidatura de Eduardo de Pedro. Es cierto que a veces lo expone con algo de ironía: “Wado cae bien, es blanquito y habla con los empresarios y la embajada de Estados Unidos: da presidente”. Pero en su cosmovisión cuadra perfecto un liderazgo de ese tipo, al que tal vez le encuentra hasta sustento generacional. Por eso tanto entusiasmo podría esconder otro anhelo, todavía no revelado en público: a él también le gustaría ser presidente. Lo confiesa así, con todas las letras, aunque le agrega una condición: “Siempre y cuando no sea Wado y entonces nos quieran enchufar un candidato tipo Alberto o Capitanich”.

Grabois es en realidad un cristinista tardío. Llega con impulso renovado a la etapa declinante del poder de la vicepresidenta. Él se jacta de ese timing. “Yo la conocí durante el gobierno de Macri”, dice, y recuerda que le organizó el primer respaldo público cuando ella tuvo que declarar por primera vez en Comodoro Py. Quienes lo escuchan lo describen “embelesado” con “la jefa”. Una curiosidad: es exactamente lo mismo que Grabois les endilga a otros. “Yo creo que tenés un amor por Cristina frustrado”, le dijo a Luis Novaresio esta semana en LN+. Pero tampoco esconde su admiración. Dice que la quiere, que la expresidenta es como “uno de esos personajes de una serie de Netflix que aparecen cada 20 años en el país” y, lo más importante, que se atreve a cantarle en la cara verdades que otros militantes callan. “Le dijimos a Máximo que él no podía ser candidato y lo convencimos”, cuenta.

Igual que en su relación con Batakis, estos movimientos no son un buen augurio para Alberto Fernández. Al contrario: dan por sentado que viene un conflicto grande. Grabois lo dice en las reuniones. Por eso valora el rol de los movimientos sociales, a los que ubica en el rol que en el siglo XIX tuvieron los sindicatos. Aunque admita, como Larroque, que cuestiona a Emilio Pérsico.

Es lógico que estas ensoñaciones perturben a un gobierno obligado a resolver asuntos más urgentes. Esta semana, en medio de la inestabilidad cambiaria, varias cámaras plantearon públicamente que necesitan acceder al dólar oficial para seguir produciendo. La respuesta oficial es la que Miguel Pesce, presidente del Banco Central, les dio la semana pasada a las alimentarias: deberán esperar por lo menos hasta septiembre. ¿Qué pasará hasta entonces? Los empresarios suponen que se resentirá la actividad. El martes, en la reunión de la Unión Industrial Argentina, el representante de los fabricantes de autos dijo que era probable que empezaran a confeccionar un programa de reducción de turnos. Les cuesta acceder a insumos y autopartes. Y un día antes, en la alimentaria Copal, los bodegueros habían advertido que la escasez de dólares no les estaba permitiendo importar corchos ni papel para etiquetas y que hasta les impedía pagar servicios de marketing y publicidad en el exterior para instalar marcas y productos.

La prioridad del Gobierno sigue siendo la energía, pero la restricción alcanza también a esa industria. Hace tres semanas que, por ejemplo, el Estado no les paga a Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte una deuda que venció el 20 de junio por el traslado del gas. Son alrededor de 600 millones de pesos para cada una, y temen que también esté comprometida la próxima factura, que vence el 20 de este mes, de unos 1000 millones en cada caso. Pasa en otras ramas de la actividad. El Gobierno acaba de avisarles a varias contratistas de obra pública –muchas de ellas, pymes– que deberá posponer pagos durante los próximos dos meses.

Los empresarios tampoco quieren pelearse con quienes deben decir cómo se reparte lo escaso. Por eso reclaman, pero cuidando las palabras y a través de canales no irritantes. La semana pasada, durante su visita al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), De Pedro no solo recibió elogios, sino un completo filtrado de las preguntas que le hacían por escrito quienes lo escuchaban. No llegó una sola, por ejemplo, acerca de la situación económica o sobre lo que ya eran rumores desde temprano: reuniones entre el Presidente, Massa y Cristina Kirchner, posibles renuncias. El ministro del Interior habló de otra cosa: de infraestructura. Casi un discurso futurista en estas circunstancias. Y las dos únicas inquietudes que le leyeron fueron sobre boleta única y la discusión entre la Nación y la Capital Federal por la coparticipación. Momentos antes, al llegar, se había tomado el trabajo de recorrer las mesas, una por una, para saludar a los asistentes. Como en su propio casamiento: atento más a lo que se celebra que a lo cotidiano, que todavía no empezó. Es lo mismo que hace la vicepresidenta cuando se autopercibe ajena al Gobierno. El kirchnerismo elige mostrarse así: centrado en la sucesión, el resto es un problema de Batakis o Alberto Fernández.