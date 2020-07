El misterio, a escena en el gran teatro nacional

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 00:30

El vínculo entre teatro y política tiene raíces antiguas. Más de dos mil años antes de que nos escandalizaran con ensayos y discusiones sobre la política como espectáculo, como un fenómeno contemporáneo.

La representación traza una línea entre ambos universos. Como arte y como mandato. Como actuación y como acción cívica. Como exhibición y como servicio.

La política argentina es prolífica en representaciones. En el off y en el on. Ficción y realidad se confunden. Como hoy, cuando en el centro de la escena se alternan roles y funciones. Quién protagoniza la obra, quién la dirige, cuál será el desenlace. Misterios. Tampoco es fácil discernir el género de la obra que ofrece el gran teatro nacional. Ojalá Chaplin tenga razón: "Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero mirada de lejos, parece una comedia". Es mucho mejor que tener que coincidir, al final, con una máxima marxista (de Groucho): "He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso". Si es que hay descanso.