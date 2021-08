El monasterio de Olivos

Miles de argentinos acaban de anoticiarse de que fueron procesados por un delito que no cometieron (o no existe). A la mayoría les llega demasiado tarde de boca del propio autor, firmante y violador de la norma, el señor presidente de la Nación. Las circunstancias hacen difícil que tal interpretación no parezca un intento de autoamnistía por otra vía. (A pesar de la pésima fama de las autoamnistías.) Es solo una de las tantas escenas de esta puesta del teatro del absurdo, que, obviamente, no escribió Ionesco.

Desde el entorno presidencial trasciende ahora que tras la revelación de las reuniones clandestinas, la residencia de Olivos se parece a un convento de clausura. ¿Será por consejo de Gustavo Beliz, quien en otra de sus vidas llevó a Carlos Menem a hacer un retiro en un monasterio después de uno de sus recurrentes escándalos? No sorprendería. Lo que sí no deja de sorprender es que Olivos se cierre justo cuando todo se abre y que haya estado tan abierto cuando todos estábamos obligados a encerrarnos. “Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos (…) Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés”. Lo dice el poema infantil de José Agustín Goytisolo. ¿Lo recitará ahora Fernández?