El novio salía con las tres a la vez; ellas lo superaron viajando juntas

Las tres chicas que salieron a recorrer las rutas del Oeste norteamericano este verano tienen algo en común que jamás habrían imaginado: compartieron al mismo novio tramposo, y al mismo tiempo.

Pero en vez de amargarse por la noticia, Abi Roberts, de 19 años, de Salt Lake City, Bekah King, de 18 años, de la localidad de Boise, y Morgan Tabor, de 21 años y también de Boise, decidieron que la mejor manera de salir era hacia adelante: compraron un viejo micro escolar de más de 30 años y dedicaron 2 meses y medio para ponerlo en condiciones.

Bekah King, Abi Roberts, y Morgan Tabor The Bam Bus @the.bam.bus

El trío se lanzó a las rutas hace casi un mes y actualmente están acampando en Bozeman, Montana, en contacto con la naturaleza. Las jóvenes están compartiendo sus aventuras a través de su página de Instagram, The BAM Bus, por las iniciales del nombre de las tres.

“La estamos pasando genial, es la vida que siempre soñamos”, dice Morgan. “Es increíble que esto haya pasado gracias a él.”

La inesperada amistad empezó en diciembre, cerca de las Fiestas, cuando Morgan empezó a sospechas de su novio, con quien había mantenido una relación intermitente durante varios años, hasta que habían acordado una relación de exclusividad.

Morgan notó que su novio, un estudiante universitario de 20 años que vive a pocas cuadras de la casa de sus padres en Boise, se mensajeaba con varias mujeres y recibía comentarios picantes en sus posteos en las redes sociales.

“La estamos pasando genial, es la vida que siempre soñamos”, dice Morgan. “Es increíble que esto haya pasado gracias a él.

“Me picó el bichito de la duda y empecé a buscar los nombres de esas chicas en Instagram”, dice Morgan, que trabaja en una empresa de productos orgánicos.

Lo que descubrió la dejó helada.

“Casi todas las fotos de esa chica eran a los besos con quien yo creía mi novio.”

Morgan la contactó por Instagram y la joven se quedó tan shockeada como ella. Entre las dos se pusieron a buscar más a fondo y así dieron con Abi, artista y estudiante de la Universidad de Utah cuyo nombre habían pescado en las muy activas cuentas de su novio en las redes.

“Fue una locura, no puedo ni explicar lo que sentí cuando Morgan me contactó”, dice Abi, que venía saliendo con su novio de Boise desde fines de 2019, una relación que ella creía de exclusividad.

Bekah King, Abi Roberts, y Morgan Tabor The Bam Bus @the.bam.bus

“El tipo literalmente había dormido en mi casa la noche anterior y se había despedido con un beso diciendo que tenía que volver manejando hasta Boise, desde mi casa en Utah, para visitar a su familia”, recuerda Abi.

“Cuando se fue, obviamente seguimos buscando, porque estábamos seguras de que había otras chicas más”, dice Morgan.

Muy por el contrario, el muchacho fue derechito a la casa de Morgan, junto cuando ella estaba chateando con Abi.

“Estábamos hablando y de pronto escucho su auto afuera, y lo veo entrar con un ramo de flores”, dice Morgan.

“Le dije ¡Hey, hola! ¡Te presento a mi nueva amiga!”

“Cuando vio con quien estaba hablando se le cayó la cara”, recuerda Morgan. “Como en los dibujitos animados.”

El novio trató de convencerlas de que no tenía nada de malo salir con varias mujeres a la vez, pero ninguna de las dos se tragó el anzuelo.

“Cuando se fue, obviamente seguimos buscando, porque estábamos seguras de que había otras chicas más”, dice Morgan. “Y descubrimos que se estaba viendo con al menos seis mujeres más.”

Una de ellas era Bekah, con quien salía desde 2018.

“Apenas dos horas después de que Morgan y Abi lo confrontaran y de prometerles que iba a cambiar, me estaba mensajeando para venir un rato a casa” dice Bekah, que trabaja como recepcionista en un consultorio médico.

“Me sorprendió muchísimo lo que estaba haciendo”, dice Bekah.

No solo eso: con las tres había hablado de construir un futuro.

Así que las tres acordaron una fecha y una hora para dejarlo.

Ante la requisitoria periodística para este artículo, el joven se limitó a decir que “en toda historia hay dos campanas, pero creo que por ahora es mejor no decir nada”.

No obstante, accedió a referirse brevemente a la situación durante una entrevista telefónica, con la condición de que no se difundiera su nombre. “La verdad es que no quiero tener más nada que ver con ellas”, dice sobre las tres mujeres.

Las chicas tampoco quisieron que el nombre del joven se divulgara, porque su objetivo no es avergonzarlo públicamente o dañar su reputación. Prefieren que se hable del vínculo que nació entre ellas, y no del engaño amoroso.

Para verificar su relato, las mujeres sí proporcionaron los mensajes de texto y las publicaciones en las redes sociales. La historia también fue corroborada por uno de sus padres. Las tres enfrentaron la ruptura intercambiando mensajes de texto y con videollamadas durante varios meses, dice Morgan. Luego, en enero, decidieron pasar un fin de semana juntas en el departamento de Abi.

A la ruta

“Aprovechamos para procesar el trauma y compartir recuerdos, y descubrimos rápidamente que las tres éramos geniales, divertidas, y que teníamos mucho en común”, dice Morgan. “Nos hicimos amigas de inmediato.”

“El tipo nos había dicho a las tres lo mismo: que su sueño era subirse a un micro y salir a recorrer el país”, cuenta Morgan. “Y mientras nos reíamos de eso y hablábamos de cómo sería vivir en un micro, de pronto nos dimos cuenta de que nosotras podíamos hacerlo.”

“Ninguna de las tres tenía planes para el verano que se acercaba, y yo conocía a un tipo que tenía un micro viejo en venta”, dice Morgan.

Las chicas tampoco quisieron que el nombre del joven se divulgara, porque su objetivo no es avergonzarlo públicamente o dañar su reputación. Prefieren que se hable del vínculo que nació entre ellas, y no del engaño amoroso.

“Como todas habíamos trabajado mucho y habíamos podido ahorrar algo durante el año, nos dijimos ¿Por qué no?”, agrega Bekah.

Así que juntaron un par de miles de dólares, compraron el micro y lo estacionaron en la casa de los padres de Bekah para ponerlo en condiciones. Bekah tenía experiencia porque solía ayudar a su padre con proyectos de renovación en la casa.

“Vimos algunos tutoriales en YouTube, pero la mayoría eran demasiado básicos”, dice Morgan. “El papá de Bekah y mi papá nos ayudaron con la estructura, pero todo lo demás lo hicimos nosotras.”

El trío se reunía todos los fines de semana en Boise para avanzar hacia el objetivo.

“Retiramos los asientos y el piso, pintamos el techo, instalamos piso, revestimiento y aislamiento nuevos, y construimos literas y una terraza en el techo”, cuenta Morgan.

A mediados de junio, pocos días después de terminar con la renovación del micro, las chicas llenaron el tanque y se lanzaron a la ruta, primero hacia las montañas Sawtooth, en Idaho, luego a Jackson, Wyoming, y de ahí al Parque Nacional Grand Teton.

De noche, estacionan el micro en campings que encuentran en el camino, y se han propuesto terminar en alguna playa de California, hacía fines de septiembre, dice Bekah.

“Para manejar nos turnamos, y si vamos cuesta abajo y con buen viento de cola, hasta superamos los 100 kilómetros por hora.”

Bekah y sus compañeras recalcan que no las mueve el despecho y que de ninguna manera se trata de un “tour de la venganza”.

“Lo que este tipo nos hizo no define nuestras vidas”, dice Morgan. “Las tres sentimos realmente que es una bendición habernos conocido. Ahora somos amigas de vida.”

Cathy Free