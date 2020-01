El océano, la ribera y el espejo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020

¿Qué sabemos del otro? Casi nada. Escasamente, tenemos alguna idea de lo que somos nosotros, de lo que nos pasa, de la forma en que reaccionaríamos ante una situación adversa. Idea condimentada con racionalización y supuestos. Una vida entera nos va enseñando, a puro puñetazo, de qué madera estamos hechos.

Antes de la guerra, estaba convencido de ser un verdadero cobarde, un pusilánime diplomado que se paralizaría ante cualquier circunstancia de extrema violencia. Hasta que durante una práctica de tiro me tocó supervisar a los que se recostaban en la mesa para disparar. Pasaron varios sin novedad, y entonces llegó un soldado de porte pequeño al que le habían dado, no sé si por impericia o por maldad, el fusil pesado, conocido como FAP. Esa arma es una bestia que patea como un caballo. Además, el soldado cometió el error de colocar la palanca en la posición de automático. Así que cuando le di la orden de abrir fuego no salió un tiro solo, sino una ráfaga que, aterrado, sin poder soltar el gatillo, fue incapaz de suprimir. Un instante después, perdió el control del fusil, que empezó a levantarse, mientras se le deslizaba de las manos y los balazos destrozaban los altos parapetos de ladrillo, unos metros más adelante. Pues bien, jamás me habría imaginado que, con inobjetable frialdad, sujetaría el arma y la bajaría lentamente, mientras le susurraba:

-Alto el fuego, soldado, por favor.

Gritarle habría sido catastrófico, y además se supone que un cabo no pide por favor. Pero él y yo éramos civiles reclutados unas semanas atrás. Soltó el gatillo y se quedó temblando y del color de la harina, con el fusil hirviendo, pero por fin en silencio. Tuve un problema por esta enojosa situación, pero conseguí hacerle entender a uno de mis jefes que ese chico nunca iba a poder controlar semejante arma.

¿Qué sabemos del otro, si somos casi desconocidos para nosotros mismos? En el mejor de los casos, las parejas vigorosas y los amigos verdaderos hablan durante horas, a lo largo de décadas. Conocen así sus ideas, sus preferencias, sus temores. Pero al final del día, sabemos que, como lo pintó de manera inigualable el gran Ionesco, esa persona que duerme a nuestro lado o el amigo que acaba de marcharse, luego de una noche de conversación y buen vino, son casi completos desconocidos.

Es verdad que, después de muchos años de convivencia y de amistad, interpretamos el mohín sutil, el ceño apenas fruncido, la ironía traslúcida de una respuesta ácida. Podemos anticipar, se lo concedo, cómo reaccionará frente a las minucias cotidianas. Sabemos también dónde le duele. Qué le resulta tentador.

Pero muchas veces me he quedado, en virtud de mis insomnios, observando al ser amado, que respira un suave sueño tranquilo, y se me ha dado por pensar que en realidad estoy en la ribera de un océano. Sé que cuando se despierte, al día siguiente, estará de buen humor (al revés que yo) y con una energía que nada en este mundo me permitirá jamás entender. Ah, y con su sonrisa celestial. Pero soy consciente de que estoy en la orilla de esa existencia. Amaneció, vaya, pero ahora me encuentro desayunando frente a un horizonte inalcanzable.

No está mal seguir el consejo con el que recibía al visitante el Templo de Apolo en Delfos. Gnothi seautón. Conócete a ti mismo. Pero tengo la impresión de que en ese afán nos perdemos de los mundos interiores en cuyas orillas nos sentimos como en casa y en cuyas aguas nos miramos como si fueran espejos condescendientes.

¿Qué sabemos del otro? Casi nada. Ni siquiera intentamos ahondar; estamos demasiado ocupados con nuestra propia brújula y nuestras ocasionales tempestades. Es mutuo, claro. Me pregunto si el amor alcanza para unir dos orillas tan distantes. ¿No será acaso esta ignorancia del otro lo que desgasta las relaciones? ¿No deberíamos mirar más allá de la ribera y del espejo hipnótico? Porque hay océanos allí.

