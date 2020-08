El odio y sus canales imprevistos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 00:00

En su factura, es una película correcta, de narrativa impecable, diálogos efectivos, buenas actuaciones. En su tema, es particularmente inquietante.

Me refiero a Hater, el film del polaco Jan Komasa actualmente disponible en Netflix. Su eje no es, como podría esperarse, el universo de los haters, esos odiadores anónimos que pululan en las redes con una singular cruza de ofuscación, ignorancia y desparpajo. Porque, si bien en la película aparecen odiadores, fake news y manipuladores de distinto tipo, lo central no son ellos sino el dispositivo que los incluye y excede. Y no importa si algún personaje resulta demasiado impostado o cierta resolución roza lo inverosímil: el hallazgo de Hater es el modo en que apunta a un núcleo de peligro, su manera de señalar algo así como el huevo de la serpiente de esta época.

Está la historia. Tomasz, un joven de provincias, se instala en la ciudad para seguir estudios universitarios. La película abre con la reunión donde dos profesores le informan que ha sido expulsado de la universidad por haber cometido plagio en un trabajo. En esta escena ya se perfila una de las claves del film. La docente más severa, la que se muestra más satisfecha con la sanción, es una eminencia del mundo académico, especialista en Derechos Humanos. Una mujer culta, elegante, respetada. Pez en el agua en el cristalino universo de buenas intenciones, autores notables y alumnos provenientes de familias acomodadas que circulan por los pasillos de la facultad. Pero absolutamente ciega a lo que significa el día a día de personas como Tomasz, que no es rotundamente pobre pero vive en condiciones precarias, tiene trabajos que apenas le permiten seguir adelante, y para estudiar depende de la ayuda económica de unos parientes lejanos, los Krasucki. Por sobre todo, carece del estilo, los contactos, la historia, los idiomas o los viajes -el saber hacer y el saber hablar- de los predestinados al éxito.

La lenta maceración del odio, que empieza en esa escena, se potenciará cuando Tomasz profundice el vínculo con los Krasucki, de modales exquisitos pero incapaces de evitar la sonrisa socarrona frente a la pobreza material y simbólica de su pariente. De hecho, la sofisticada Zofia Krasucki, habituada a la buena música, los libros, la defensa del multiculturalismo y el recuerdo de eventuales visitas al MoMA, se conmueve frente a una instalación de arte contemporáneo que denuncia la tragedia de los migrantes, y al mismo tiempo permanece ciega -tanto como la prestigiosa jurista- al abismo de clase que la separa del universitario frustrado.

Hay un dato insidioso en Hater. Quienes sostienen un discurso progresista -incluso esperanzador en una Europa donde crece la violencia de la extrema derecha- son los mismos que, copa de champagne en mano, recorren las muestras de arte, asisten a las funciones de ópera, habitan viviendas espaciosas, envían a sus hijos a cursar posgrados en el extranjero. Y quienes se aferran al discurso del odio, los haters de las redes, los que denigran a inmigrantes, musulmanes, homosexuales o feministas, son los que apenas pueden pagar el alquiler, los que sufren condiciones laborales abusivas, los que saben que nunca podrán siquiera pisar esas aulas de las que tan prontamente fue expulsado Tomasz.

En Europa -nos dice con una pizca de provocación este film polaco-, ser progresista se convirtió en un signo de distinción. También en un andamiaje endeble, casi una ingenua danza en el Titanic, frente a la fuerza temible y mortífera que adopta el resentimiento cuando encuentra el mínimo cauce político. Una fuerza diametralmente opuesta a la ética de la igualdad que nutrió a las mejores expresiones de eso que todavía llamamos progresismo. Cuyo impulso -y en esto no hay dudas- hizo que las vidas de muchos de nosotros sean considerablemente mejores de lo que podrían haber sido,

