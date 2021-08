El otro lado de Messi en París

PARIS –. No, no y no. La llegada de Lionel Messi no provocó una “revolución” en París. Apenas revolucionó cuatro manzanas de los 105,4 kilómetros cuadrados de una ciudad completamente vacía, desertada por sus habitantes en plenas vacaciones. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y cuando eso sucede, decirlo 20 veces por televisión, por radio y sobre el papel, no cambia nada. Es frustrante. Deja la sensación de que el periodismo no sirve para nada y que, finalmente es verdad: la pasión arrasa con la razón.

Revolución mediática mundial, sí. Conmoción en Francia por la llegada del mejor futbolista del planeta, también. Pero revolución en París, no. Apenas unos puñados de hinchas y de fanáticos que, con bombos, pitos y cornetas, se aglutinaron en torno al Parque de los Príncipes, del hotel Royal Monceau y en el aeropuerto de Le Bourget —que no está en París—, a la espera del ídolo absoluto.

Respondiendo a las exigencias de la sociedad-espectáculo, las cámaras de televisión, con sus close-ups engañosos, hicieron el resto. Las imágenes, encuadradas de esa manera, permitían pensar —falsamente— que decenas de miles de personas habían invadido París al grito de “¡Messi, Messi¡”, como si Francia hubiera ganado la Copa Mundial. Y last, but not least, a falta de tema en pleno agosto, las cadenas de información continua sentaron a cinco comentadores alrededor de una mesa que, en un admirable ejercicio de imaginativa verborragia, pasaron horas analizando el significado oculto de las primeras declaraciones de Lionel Messi que, encantador como es, está sin embargo muy lejos de ser Cervantes.

“Estaba triste de irme, pero ahora estoy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de jugar. Tengo muchas ganas de jugar. Estoy feliz de estar aquí, aunque antes estaba triste de irme…”.

Oh, là, là! Ya imagino la reacción que los párrafos anteriores estarán provocando en los amantes del fútbol. Pero —a juicio de quien escribe estas líneas—, el delirio mediático desatado por llegada de Messi a París no tiene nada que ver con el fútbol. Ese sentimiento, desagradable y difuso, después de una semana de cobertura de su presencia en la capital francesa, no deja de reforzarse.

"Todo corresponsal tiene su talón de Aquiles. El mío es, justamente, el fútbol."

Acostumbrada a cubrir desde hace décadas conflictos armados, crisis políticas, económicas, sociales, elecciones… donde la consigna es “comprender, sintetizar e informar” las motivaciones de cada uno de los actores —dando prioridad a los valores de justicia, de democracia y de respeto de la verdad—, el mundo del fútbol-espectáculo consolida cada día una sensación de mayor perplejidad. Por no decir de rechazo.

La primera frase —borrada de inmediato— de mi primera nota sobre el ambiente de la capital, aparecida en LA NACION al día siguiente de la llegada del crack, rezaba: “Después que los precios del gas se duplicaron desde comienzos de año, por razones geopolíticas y económicas, Qatar, cuarto productor mundial, recicla sus dólares en la capital francesa”.

Pero, ¿cómo hablar de fútbol cuando, por razones ideológicas, uno considera que ha dejado de ser un deporte para transformarse en un show-business cada vez más voraz? ¿Y que, por razones de gusto personal, no se sabe ni siquiera la forma que tiene una pelota?

La respuesta es: con años de profesión. Contrariamente a un periodista de redacción, que trabaja en una sección específica, el corresponsal es —para decirlo en forma vulgar— “un todero”. Léase: alguien capaz de escribir y cubrir cualquier tema, en cualquier momento.

Todo corresponsal, sin embargo, tiene su talón de Aquiles. El mío es, justamente, el fútbol. Desde que el fútbol profesional comenzó a perder los límites de la mesura deportiva, sus defensores repiten que es formidable, que permite a la gente reunirse y pasar un buen momento cuando, en realidad, nadie piensa en otra cosa más que en ganar.

No, no es un juego. Es un adoctrinamiento político de la victoria, cuyo objetivo institucional es el dinero —sin límites—, mientras su organización copia a las religiones. El fútbol tiene sus iconos, sus santos, sus ritos, sus disidentes, sus sectas y sus instituciones. Aparte del Islam, las religiones monoteístas retroceden en el mundo y creo que ese factor no es extraño al aumento del fanatismo en el fútbol. Sus fieles adoran a sus estrellas como su fueran dioses. En las habitaciones de los chicos, Messi, Zidane o Ronaldo reemplazaron las imágenes de Jesús. Es una nueva forma de religión, con un estadio como lugar de culto. Para resumir: tengo la íntima convicción de que el fútbol actual no alienta el desarrollo necesario para la emancipación intelectual de la juventud.

Pero los estados de ánimo de un corresponsal no son excusa ni argumento para no hacer su trabajo. Conscientes de mis reparos, capaces de hacer una cobertura remarcable desde la redacción, mis editores me adjudicaron la tarea —mucho más atractiva— de hablar de todo lo que rodea este acontecimiento… que “conmocionó” al mundo deportivo, sin provocar una “revolución” en París.