El país de la retórica, el relato y la ficción

La retórica es el arte argumentativo de la palabra, que puede hacer caso omiso de la verdad, para concentrarse tan solo en convencer. En general apela a la voz que prima en un cuerpo social, capta su humor y lo traduce en palabras. Por oposición, la filosofía es el compromiso con la verdad. No es que la conoce de antemano, sino que se ciñe a su búsqueda, va a su encuentro. Son dos modos de discurso y, sobre todo, de entender la política (con mayúscula), de vivirla.

La Argentina es un país de la retórica, el relato y la ficción. Esa es la línea que marca su cadencia, la astucia de vibrar con el sentir popular; aunque nada tenga que ver con la verdad, que hoy se puede definir como la búsqueda de inmunidad, gran universo que comprende muchos objetivos, algunos de largo alcance político y otros tan banales como el privilegio de una vacuna.

Detrás del velo de la retórica, se desnuda un programa con tres pilares para ese fin: desarmar reformas estructurales del período gubernamental anterior, sin importar las bondades o no de las medidas; implementar otras de vieja data, aunque hayan fallado o perimido; y sistemáticamente relajar los controles institucionales, con nombramientos o reformas legislativas, da igual. Nihil nuovo sub sole (nada nuevo bajo el sol): se entiende este elemental trípode, se entiende todo.

Hablar del péndulo argentino ya es un lugar tan común, que se vuelve empalagoso. Pero es una gran descripción a la vuelta a la Aerolíneas monopólica y deficitaria, al servicio público de las empresas de tecnología en medio de un mundo cada vez más digital, al papel para los actos de gobierno (en ese mismo mundo), al ajuste jubilatorio subrepticio, a la obra pública sin transparencia, y un largo etcétera, tan largo que se vuelve más común que el péndulo.

Otro tanto para las medidas de siempre: la emisión que no produce inflación y el déficit que no se paga, un mero asiento contable; la reforma de la justicia que es el caballo de Troya de un ajuste de cuentas pergeñado por abogados de parte (un verdadero conflicto de intereses); el sistema de vasallaje de los gobernadores; las reformas laborales del siglo pasado para uno de los desafíos más grandes de este siglo, y siguen. No hay creatividad, tan solo repeticiones tenaces y estertóreas. A puro “enunciado performativo”, como si con palabras y obviedades se transformara la realidad.

La vuelta carnero al pasado se completa con una transformación institucional marcada por la concentración del poder y la puesta en pausa del sistema de controles. Todo empieza, como siempre, con un decreto de delegación de facultades y termina (también como siempre) con un intento de reforma constitucional, con el artificioso argumento de que “la voz del pueblo” no se condice con el marco institucional vigente, que es de otro tiempo, que responde a intereses.

En un marco así, no sorprenden los yerros ni la inmoralidad de actos de gobierno. Es que un programa retórico pone en jaque las dos características medulares de la democracia: isonomía (igualdad ante la ley, desde vacunas hasta el pago de impuestos) y parresía (hablar franco, origen de la libertad de expresión y prensa, y base de la transparencia de los actos de gobierno). La Argentina es un país cada vez menos igualitario y con una palabra devaluada, que choca con los hechos tercos e irreductibles. Cambalache y estulticia, decepción cantada. ¿argentinos, desde dónde y hasta cuándo?.

Exprocurador del Tesoro de la Nación