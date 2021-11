El país en una orgía de incertidumbre

La Argentina parece estar hoy en una orgía de incertidumbre. La pregunta que más abunda en casi todos los rincones de la vida cotidiana es qué va a pasar. Más popular que la Bristol y el choripán, más diseminada que el tango, la pregunta se reitera en infinitas versiones. Qué va a pasar con la economía, con los precios, con los impuestos, con el dólar, con la desocupación, con la inseguridad, con los mapuches, con Rosario, con la pobreza, con la indigencia, con las protestas. Por supuesto, repiquetea como en todo el mundo la pregunta de base que no consigue respuesta científica, cuya sola formulación desampara: qué va a pasar con la pandemia. Pero como dicen los celulares sobre las aplicaciones, esa preocupación hoy corre por detrás, abierta, pero en segundo plano.

Los que se enfocan más en lecturas políticas de la realidad reformulan una pregunta archiconocida, cada vez más acuciante: qué va a pasar adentro de la fórmula presidencial. O en el interior del Frente de Todos. Entre los gobernadores e intendentes . Al final condensan todo en una pregunta única que retumba sobre el cristal de la gobernabilidad: ¿qué piensa hacer Cristina Kirchner?

Hay otras dudas antiguas que se renuevan, como las que atañen al devenir de los procesos judiciales por corrupción –Justicia incierta– que aquejan a la vicepresidenta. Ninguna duda se aclara, pero las nuevas tonifican la incertidumbre. Por ejemplo, la que se refiere a la importancia de los amagues de un renacer de la violencia política.

Para los círculos de poder la pregunta madre es si habrá o no acuerdo con el FMI. Cómo sería si lo hubiera. Quién lo suscribiría. Cuánto ajuste implicaría. De qué forma se le presentaría a la sociedad ese ajuste (no el que ya hubo hasta aquí, entre otros con los jubilados, sino uno mucho más severo). Y qué haría el gobierno si la sociedad no lo tolerara.

Existe una coincidencia sobre la esperanza de que prospere aquella metáfora que dice que los muertos no honran las deudas, que por eso se le exigirá al FMI que primero nos deje crecer así después les pagamos; en definitiva que sea piadoso o no cobra: la coincidencia consiste en que nadie cree en esa tesis. Ni los que la oyen ni, mucho menos, los que la enuncian.

Hay más incertidumbres. Sobre la suerte que le espera al Mercosur. A las relaciones con China y Rusia por un lado y con EE.UU. por el otro, delicado equilibrio que descansa en las exquisitas manos del jefe de la diplomacia, Santiago Cafiero. O qué suerte les espera a las relaciones con Chile, donde el embajador argentino, excanciller kirchnerista, consiguió el milagro de unificar a los dos candidatos presidenciales en pugna, el de la derecha y el de la izquierda. Ambos lo repudiaron con parejo ímpetu.

"La pregunta que más abunda en casi todos los rincones de la vida cotidiana es qué va a pasar"

Los gerentes de compras de las empresas tienen sus propios interrogantes: hasta dónde llegarán los fallidos controles de precios, qué insumos faltarán, cómo evolucionarán las trabas a las importaciones. El campo, como de costumbre, querría saber si no le subirán las retenciones o si no le renovarán el cepo a las exportaciones, aunque productores más sensibles tienen una preocupación preliminar: si la permisividad del Gobierno con las tomas de tierras por parte de grupos que se dicen originarios no habilitará ocupaciones de campos y, en definitiva, si no expandirá ataques a la propiedad privada.

Los empresarios en general se preguntan qué va a pasar con las reglas de juego, quién garantiza la estabilidad, pero también cómo confiar en que el Gobierno mantendrá bajo control (cuando llega diciembre esta incertidumbre recrudece) las zonas más vulnerables del conurbano.

No toda incertidumbre es explícita. En eso la incertidumbre se parece a su hermana mayor, la angustia, que es capaz de carcomer las entrañas aunque el portador no consiga enunciarla (o precisamente al no ser expresada aumenta su poder corrosivo). Candidatos del oficialismo que en la reciente campaña tuvieron que lidiar con las requisitorias periodísticas sobre el vacunatorio vip, la fiesta de Olivos y otras incomodidades decían que esas no eran preocupaciones genuinas del pueblo, sino de los medios, y que lo comprobaban porque en la calle nadie les reclamaba por tales cosas. Les pedían trabajo, seguridad, bienestar, o bien les agradecían por la ayuda que habían recibido del Gobierno. Pues bien, parece que algo salió mal, o el itinerario del proselitismo callejero o la audición de los candidatos, porque el vacunatorio vip y la fiesta de Olivos, groseras burlas de un oficialismo que cacareaba inclusión, parece que adentro del cuarto oscuro pasaron por las cabezas de muchas personas que antes votaban oficialismo y esta vez prefirieron oposición.

Pese a tanta incertidumbre sería inexacto decir que la Argentina es un país sin planes. Más de la mitad de la población recibe un plan. Es bastante paradójico que así se le diga a la asistencia social distribuida por el Estado mientras el presidente se enorgullece de no tener plan alguno, pero no social sino económico, cosa que le vienen reclamando, entre otros, el FMI, los EE .UU. y un sinnúmero de economistas locales.

Por cierto, la mayor de las incertidumbres es si el Gobierno conseguirá aplacar las incertidumbres. Por ahora está entregado a una tarea metabólica: tiene que digerir el triunfo.