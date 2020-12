El pequeño espía espiado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2020 • 00:05

En la columna del domingo pasado, recordé los diez días que pasé entre mayo y junio de 1950 en la casa de Gino, uno de mis tíos paternos, en la región de Las Marcas (Italia). Esa casa estaba en la campiña, al pie de la selvática colina de Montepolesco, propiedad de los condes Spada Lavini. En la cima se encontraba la residencia de aquella noble familia: una hermosa villa del siglo XVIII. Describí la belleza del parque, los jardines y el bosque. Conté el deslumbramiento que me causó la visión (casi una epifanía) de un pavo real blanco y confesé cómo saqueaba los cerezos del bosque. También narré el encuentro de mis padres con la condesa Spada en un almuerzo campestre. Pero no todo era gloria en aquellas tierras.

La condesa viuda Laura Spada Lavini trataba de mantener relaciones cordiales con sus mezzadri, es decir, los campesinos que cultivaban sus poteri (fincas). Los trabajadores le daban la mitad de sus cosechas y se quedaban con la otra mitad. Por supuesto, ella pensaba que la sisaban. Dos años después, en 1952, la serie de comedias italianas que puso en pantalla la cohabitación "a la italiana" entre Don Camilo (el sacerdote de la Democracia Italiana), interpretado por el actor francés Fernandel, y el alcalde comunista, Peppone, encarnado por Gino Cervi, ilustró muy bien el espíritu de confrontación del período.

El acceso principal a la villa nacía como un desprendimiento de la carretera que llevaba a Filottrano, la pequeña ciudad vecina. De aquel cruce arrancaba el camino, escoltado por una doble hilera de cipreses, que ascendía hasta Villa Spada. Quiso la casualidad que asistiera allí a uno de los últimos vestigios de un rito que provenía de la época feudal. Una mañana, daba mi acostumbrada vuelta en bicicleta y me topé, en el boulevard de los cipreses, con una larguísima cola de carros tirados por bueyes. La fila ascendía hasta la imponente puerta de dos hojas de la villa, abiertas de par en par. Los campesinos esperaban pacientemente que les llegara el turno de descargar ese día, en el patio señorial, la parte de la mezzadria que le correspondía a los Spada.

Un día, la hermosa Mariola, esposa del administrador de la propiedad (lejana pariente de uno de mis tíos) nos invitó, de parte de la condesa, a recorrer Villa Spada. La misma Mariola oficiaría de guía. Nos mostró la sala de baile, el salón, la biblioteca, los techos pintados con escenas mitológicas y, de pronto, en el hall, me llamó la atención una columna protegida por un cuadrado de vidrio a la altura del pecho de un hombre adulto. Debajo del vidrio, se veían las señales dejadas por varias balas. Una lápida informaba que allí, en su propia casa, en la tarde del 1º de julio de 1944, el conde Alessandro Spada Lavini había sido asesinado por soldados alemanes que buscaban partisanos. Aquella mañana, un oficial había llegado a la villa para preguntar al conde si había visto a miembros de la Resistencia en las cercanías. El conde lo negó. El oficial se retiró. Casi al mismo tiempo, cerca de la propiedad, hubo un combate entre unos veinte partisanos y un grupo de soldados alemanes, la mayoría de éstos fueron eliminados por los italianos; los restantes huyeron. Llegaron más fuerzas nazis y los partigiani debieron dispersarse. El grupo alemán se dirigió a la villa. Se introdujeron en ella, probablemente siguiendo los mismos senderos que me permitirían seis años más tarde infiltrarme en la casa. También se habrán escondido detrás de los mismos árboles que me servirían de pantalla durante las vacaciones de 1950.

El conde oyó ruidos dentro de la villa y dejó el salón donde se encontraba para averiguar lo que sucedía. Lo mataron en el hall. No hubo testigos.

Para recuperarnos de ese relato, Mariola, nos llevó al departamento que ella y su marido ocupaban en la residencia. Encima de la mesa, puso una canasta con frutos: benditas cerezas del olvido.

En septiembre de 2008, un mediodía radiante de sol, recordaba aquel remoto episodio de mitología personal mientras caminaba por un sendero de grava. Buscaba apartarme de los numerosos invitados que asistían al casamiento de Eleonora, la nieta de mi tío Gino, en el parque de Villa Spada, alquilado para la ocasión. Ya no había pavos reales blancos. Ya no había ningún pavo real. Mariola se había convertido en una anciana señora que jamás dejaría de ser bella. Era de una distinción que nunca había tenido la condesa Laura. Me reconoció porque le habían mostrado fotos mías de Buenos Aires. Con la sonrisa y el cariño intactos, me tomó del brazo para protegerme de los malos recuerdos y las ausencias. Me indicó en un susurro: "Por el caminito de la derecha, está el cedro más grande y más añoso de la villa. Era tu preferido para esconderte cuando te hacías el espía. ¿Lo visitamos?".

