El peronismo no funciona colegiado

20 de diciembre de 2020 • 00:11

Nunca el peronismo fue un poder colegiado. Ni siquiera en tiempos de Eva Perón, virtual cofundadora del "movimiento", junto a su esposo, el general Juan Domingo Perón. En lo formal, ella sobreactuaba encuadrarse con el líder, pero en los hechos había armado un poder paralelo con impronta propia cuya tensión máxima hizo eclosión en los tironeos por su candidatura frustrada a vicepresidenta del multitudinario "Cabildo Abierto" en la avenida 9 de Julio, el 22 de agosto de 1951.

La biología impidió un posible choque de planetas que a mediano plazo podría haberse desatado en la pareja presidencial si un cáncer no hubiese devorado a la "abanderada de los humildes". Fallecida la más poderosa primera dama de la historia argentina, en pocos meses todo vestigio del "evitismo" fue barrido del gobierno, e incluso de la CGT, empezando por su hermano, Juan Duarte, secretario privado del presidente, a quien se lo hizo renunciar acusado de varios actos de corrupción. Enseguida apareció muerto con un tiro en la cabeza, en circunstancias extrañas, como bien refleja la periodista Catalina de Elía en su libro Maten a Duarte, de reciente aparición.

El "peronismo sin Perón" que proponía el sindicalista metalúrgico Augusto Timoteo Vandor en tiempos del exilio madrileño del caudillo tampoco fue posible. Perón "movió la dama", tal como repetía el periodismo político de los años sesenta, que gustaba de esa metáfora ajedrecística, para describir la llegada al país de su tercera esposa, María Estela Martínez (futura presidenta de los argentinos), enviada para desarmar esa operación. Una ráfaga de metralleta montonera mató unos años después a Vandor.

Tampoco se le perdonó a Héctor J. Cámpora que ensayara un respaldo político propio recostándose en esa "juventud maravillosa", fierrera y demasiado autónoma. El 20 de junio de 1973, el choque entre las huestes de la "patria peronista" y la "patria socialista" desató en Ezeiza una furiosa batalla campal que dejó un tendal de víctimas jamás precisado. Funcionó como sentencia de muerte de aquella fugaz gestión de 49 días.

El peronismo más exitoso es hegemónico y de uno solo, cuyo poder jamás comparte ni se discute. Perón, tres veces presidente; Carlos Menem y Cristina Kirchner, ambos con dos mandatos consecutivos, tienen el mismo denominador común: la manija total, sin condicionamientos, en manos de una sola persona, una suerte de monarca autocrático que solo admite ser obedecido, que está negado por completo a la autocrítica pública y al que jamás se le ocurriría abrir a deliberaciones internas su manera de gobernar.

Néstor Kirchner había imaginado un sistema vitalicio de alternancia gubernamental con su esposa, pero otra vez la biología habló más fuerte y tronchó su vida. Su viuda debió bajar al llano a fines de 2015, pero desde hace un año está de vuelta en un esquema de poder que aún no ha adquirido su forma definitiva. Su lento moldeado en tiempos de honda crisis económica y pandemia genera sufridas marchas y contramarchas que provocan incertidumbre y desconcierto hacia adentro del Gobierno y hacia afuera en el resto de los actores políticos, empresarios y mandatarios de otras naciones que se preguntan hacia dónde se dirige la Argentina.

Fuera de la configuración hegemónica descripta, las otras experiencias peronistas en la Casa Rosada fueron mucho más frágiles e inestables,ya que estuvieron signadas por distintas debilidades (además de Cámpora, hay que agregar en esa lista a Isabel Perón, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde).

La representación de "todos juntos" dejó en claro que hay un solo jefe máximo y es Cristina Kirchner

¿Eso significa que no hay opción para el peronismo si no es hegemónico? Hasta ahora eso no ha sucedido, al menos con éxito. El Frente de Todos tuvo la habilidad de sumar a dirigentes peronistas de distintas cepas para lograr un triunfo electoral. La hipótesis de constituir una coalición con distintos contrapesos internos hasta podía llegar a resultar interesante y corresponderse con el eslogan de "Volvimos mejores". Sonaba audaz, aunque un poco cazabobos, que se presentara en sociedad como una opción superadora del kirchnerismo, tal como lo conocimos entre 2003 y 2015. La presencia de Sergio Massa y de Alberto Fernández como aliados, habiendo sido ellos parte de esos gobiernos pero, tras alejarse, también hipercríticos de sus falencias, podía garantizar un mejor balanceo de las fuerzas internas de esa coalición. El eco alfonsinista de los discursos de Alberto Fernández al asumir y el del 1º de marzo, al inaugurar las sesiones legislativas, más su idea de respaldarse en un polo de poder con los gobernadores, fue algo que abortó antes de nacer. A partir del frustrado episodio de Vicentin, el Gobierno perdió esos matices y quedó escorado hacia la facción más poderosa del Frente de Todos: el ultrakirchnerismo, del cual emana su existencia, dato esencial para entender la inevitable encerrona presidencial.

La iconografía del viernes con "el frente unido" reforzó esa configuración. La líder corporizada insistió en su reclamo de que se agota el tiempo de los ministros y legisladores moderados. La habría aplaudido a rabiar el pope bolivariano Diosdado Cabello, que días antes había rotulado de "tibio" a Alberto Fernández.

El Presidente tuvo dos lapsus fatales: dijo "hoteles" cuando debía hablar de los hospitales construidos por Cristina Kirchner (se corrigió sobre la marcha) y cuando expresó: "Hice lo que me mandaste", que podría aplicarse como síntesis brutal de su desteñido primer año de gestión.

Un jefe por vez, no dos ni tres. Eso volvió a quedar claro anteayer. La inercia del poder impuso sus condiciones y volvió a ratificar que el peronismo será hegemónico o no será.

