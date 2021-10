El plan económico: polenta para hoy, hambre para mañana

La Argentina nos regala escenas de película. Producciones de bajo costo que podrían ser robadas de una serie. El episodio de esta semana empieza, como tantos capítulos, con la vista cenital de un paisaje desde un dron.

En frente del Ministerio de Desarrollo Social, manifestantes que protestaban dejaron un mensaje que decía: “Basta de polenta”. Desde arriba, el mural de Eva Duarte de Perón contemplaba la escena. Desde el más allá, Evita quizás estaba pensando que los descamisados de ayer tenían más trabajo, más dignidad y eran mucho menos desafortunados que estos pobres de hoy.

El peronismo ha prometido incasablemente apoyar a los pobres. Más de una vez, perdió el equilibrio y se apoyó sobre ellos, aplastándolos.

Curiosamente, el actual es un gobierno que juega a estar cerca de los más desfavorecidos y, sin embargo, está lleno de millonarios. Millonarios a costa de esos pobres: Insfranes, Manzures, Cristinas. Todos tienen su vida asegurada y la de sus nietos también.

Una fracción grande de la sociedad está diciendo que está cansada y el oficialismo, en vez de auscultar el corazón de esas demandas, intenta decir que algunos están queriendo un golpe blando.

Es fácil inventar golpes cuando el escándalo institucional se debe a la propia incompetencia.

Movilizaciones frente al ministerio de Desarrollo Social Fabián Marelli - LA NACION

El kirchnerismo siempre ha querido traer al canto de las sirenas del pasado para acallar el presente sombrío. Fueron y siguen yendo a buscar al pozo oscuro de los años 70 las coordenadas para el hoy. Son golpistas narrativos, dan timonazos para ver si alguien en la borda se cae. Distraer es la tarea.

Pero los hechos son elocuentes. La opulencia del edificio con el mural de Evita, se encontró con las bofetadas de tres palabras que reflejan un clima de época, una dolorosa contraseña para entender este tiempo: “Basta de polenta”.

Ese parece ser el plan económico que nunca se presentó: polenta para la Victoria. El dólar ya ascendió a los cielos y el Presidente estuvo merodeando por Roma. Quizás llegamos a la fase teológica del plan económico.

El ministerio de subdesarrollo social parece estar gestionando parte de la pobreza y la gestiona tan bien que la reproduce.

4 de cada 10 argentinos son pobres. Ya lo hemos escuchado, entonces estamos un poco anestesiados delante de la cifra. El INDEC informó hace un mes que la pobreza había alcanzado en todo el país el 40,6%, tan solo una década atrás era del 24,7%. Es decir que en 10 años aumentó un 60% la pobreza, pasando de 24,7% a 40,6%.

Es una suba bestial en términos sociales, pero es mucho más letal en términos individuales.

En este contexto desolador, de deshilachamiento del tejido social, durante más de un año hubo niños pobres que no tuvieron garantizado su derecho a la educación.

Niños pobres que no solo se volvieron más pobres porque en sus casas ya sus padres no tenían changas para hacer, sino que se volvieron más pobres culturalmente.

Sus cerebros no recibieron estímulos para aumentar las conexiones neuronales y perdieron esa oportunidad en un momento crucial de sus vidas en el cual tienen una altísima capacidad de desarrollo cerebral.

Esto, sin mencionar el deterioro irremediable que vivirán los niños que ya no regresarán a la escuela nunca más. Un deterioro que también heredarán sus hijos. Como jugar al dominó hacia el abismo.

Muchos tenemos en nuestra memoria ciudadana la belleza del edificio del Congreso o el café Tortoni, la arquitectura de una ciudad de Buenos Aires que tiene en cada recoveco un pedacito de París.

Muchos tuvimos en nuestra infancia ese aspiracional genético de la clase media baja argentina de intentar progresar por medio del estudio y el trabajo. Quiero decir, nos habita, corre por nuestras venas una sociedad que creía que por medio del trabajo iba a poder progresar y darle a sus hijos y nietos una mejor calidad de vida que la que había recibido. Soñábamos un futuro y estaba bien soñar, era lo que nos correspondía. Porque, entre otras cosas, éramos una sociedad que soñaba hacer de ese 10 o 15% de pobres una sociedad más justa.

Pero pasaron cosas. La pobreza nos fue comiendo terreno como las olas van ganándole metros a la playa.

Hoy casi la mitad de los argentinos son pobres. Se dice fácil, pero no es un número. Son rostros que hurgan la basura, niños que están todo el día deambulando por la villa porque la escuela no los seduce, son madres que se saltean la cena para que sus hijos coman.

Los pobres no son un número, son rostros que creen que el futuro es una acuarela en tonos sepia que está hecha a base de su sangre. Los pobres pagan con su vida su pobreza.

Le voy a compartir una historia personal. Durante una década trabajé como voluntario con personas en situación de calle. Con un grupo de gente de Caritas íbamos a conversar con ellas y ellos, y como excusa llevábamos para compartir sándwiches y bebidas calientes por las noches. En esas caminatas por huecos inhóspitos y desoladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprendí mucho más de lo que pude dar.

Los pobres tienen una sabiduría y una simplicidad que merece ser oída. A los pobres que deambulan por la calle, la mayoría de las personas se les aleja. Viven el rechazo en carne propia, cada minuto. Los pobres tienen hambre de comida, pero a veces es mucho más fuerte su sed de abrazos.

En esas noches, yo compartía un buen rato con niños de 9 o 10 años que estaban inhalando pegamento mientras conversaba con ellos.

Hay cosas que aunque uno lo intente no se pueden describir. Escapan el lenguaje, son inasibles. Y acá está mi pequeña confesión: es muy difícil estar parado delante de un niño que se está drogando con una sustancia que en días ya le producirá efectos irreversibles para el resto de su vida y no querer llorar al ver en sus ojitos que no hay futuro para su propia vida.

Ver sus ojos desorbitados, son neuronas que uno siente que se están destruyendo en vivo, allí delante de uno. La impotencia y las ganas de abrazar que a uno le agarran son inconmensurables. La pobreza y la violencia familiar muchas veces empujan a estos chicos a arruinar su vida para siempre. Es difícil de entender, pero cuando un niño siente que su vida no tiene futuro, quiere que ese dolor pase lo más rápido posible.

Es como un ciclo contra la vida, los que deberían ser niños llenos de risas, ya coquetean con la muerte. En esos ojos yace la derrota de un país. En esos ojos, la Argentina se suicida.

Son las madres de esos niños las que hoy también piden algo más que polenta en los comedores del conurbano. La pobreza no es un Excel con números negativos en rojo, la pobreza te mira a los ojos y duele, impide, obstaculiza, anula caminos.

Le podría contar también la historia de Cali, un hombre de unos 6o años que vivía en la calle y tenía los ojos más azules que vi en mi vida. Un día me miró y me preguntó: “Nico, sabés que es lo que más extraño por vivir en la calle”.

Sentí que depositaba en mí una pregunta sagrada. “No sé, Cali, tu mujer, tus hijos, tu casa, imagino”, respondí.

Me miró con ternura y me dijo: “No, nada de eso. Mi mayor deseo es dormir sin zapatos. Si me los saco, me los roban. Esta noche, cuando te vayas a dormir, cuando te saques los zapatos, acordate de mí, Nico”.

La pobreza no es un dato, es un asesino serial de deseos.

Buena parte de los argentinos no quiere vivir de las migajas de los planes. Desean trabajar, dignidad. La política no escucha otro clamor que el de los votos, quizás porque son los votos los que los pueden dejar clamando a ellos.

Manifestantes escribieron “basta de polenta” en el piso. Quizás, detrás de ese mensaje hacia el oficialismo haya otro, cifrado, más grande y más hondo: “tenemos tanta hambre, que ya nos comimos nuestro futuro”.