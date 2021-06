El poder de las canciones

La canción es una de las pocas magias poderosas que todavía nos quedan. Un ejemplo: Thomas Leeds tenía 19 años cuando fue atropellado por un automóvil en las calles londinenses. Al otro dia tuvo fuertes migrañas, al tercero se dio cuenta de que había perdido la memoria. Una canción le devolvió los recuerdos.

Thomas pasó los diez años siguientes visitando lugares de su infancia e interrogando a la gente que encontraba, pero la memoria no volvía. Mientras tanto armaba listas de canciones que -suponía- alguna vez le habían gustado. Una noche se acostó a dormir, se puso los auriculares, escuchó nuevamente la lista de temas y apareció la canción iluminadora. Como si fuera la magdalena de Proust, “The whole of the moon” del grupo The Waterboys le devolvió un recuerdo encadenado a otro y a otro, hasta recuperar seis memorias de antes del accidente. Dentro de ese paquete de células de tiempo que es la memoria, una de ellas chocó con las otras y desencadenó los recuerdos. “Fue lo más mágico que jamás ha existido”, dice Thomas. “Estaba sentado en este extraño piso azul y podía ver esta radio plateada. Luego, estaba en otro lugar y estaba sosteniendo la mano gigante de mi padre...” y una mujer joven, que era su madre, junto a un árbol de Navidad. Nadie sabe hasta dónde puede llegar una canción.

Mientras tanto, nosotros vivimos esta escena de Thomas cada vez que escucharnos música. Somos, fundamentalmente, las canciones que tarareamos. Tenemos con ellas una relación simbiótica: nosotros las mantenemos con vida; ellas nos llevan a lugares de nuestra vida a los que podemos entrar y salir sin sufrir daño.

Y además...

El neurólogo Colin Shieff sostiene que los recuerdos están formados por “paquetes de sustancias químicas” que involucran al olfato, el gusto y el tacto. Otra pequeña sustancia química flotando alrededor de ellos provoca que estos paquetes choquen y ntre sí y desencadenen recuerdos: Proust reescrito por la neurociencia.