El poder junior

No fueron los más de 50.000 muertos por el Covid-19 ni los más de 2 millones de contagiados; no fue el encierro exagerado por la pandemia; no fue la economía que se desliza hacia un punto indeseado; no fueron los intentos de torcer las decisiones judiciales, ni siquiera las injusticias contra los jubilados. Tampoco los precios que corren una maratón imparable junto con la inflación o el pago de la deuda externa. No. Fue una vacuna la que enjabonó el piso donde resbaló y se estrelló frente a un muro de indignación popular el gobierno nacional.

Hasta mediados de 2019 había en la opinión pública una sensación acerca de que el peronismo siempre llegaba para sacar las papas del fuego con cierta habilidad de gestión. Exhibía experiencia en el poder. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por las “vacunas para privilegiados” dejó al desnudo que ya no es el peronismo el que fracasa a la hora de gobernar sino un émulo, el kirchnerismo, conformado por un conjunto de personas jóvenes y adultas, más proclives a echar mano de la improvisación porque no sabe, no conoce, ni se imagina qué hay que hacer. Entre ellos rige el “hoy vamos por acá, mañana no sabemos”, un nuevo modo de tomar decisiones políticas, inventado por una suerte de ”poder junior” con un déficit serio de cuadros políticos con experiencia, y de excelencia. No es un problema de edad.

Quiere decir que en un año y medio los argentinos pasamos del poder de la tan criticada “ceocracia” o “senioritycracia” -como decían del gobierno anterior-, a una desvalida “juniorcracia”, incapaz de organizar una campaña de vacunación masiva y transparente, sin hablar de desatinos anteriores en materia económica, educativa y productiva.

El sentido mítico de “la organización vence al tiempo” quedó boqueando incluso a los pies de un ministro con vasta experiencia peronista pero con demasiados vicios de la vieja política, y de un presidente que exhibió desconocimiento en geopolítica, estrategia y la táctica políticas, y un discurso poco digno de un jefe de estado en escenarios internacionales. El Presidente perdió la oportunidad de aportar al resto del mundo una visión propia de la pandemia; su estrechez de mira lo mantuvo apegado a argumentos débiles sobre el escándalo del vacunatorio vip. No pudo registrar que su obsesión de entrecasa lo dejó a tiro de su par mexicano y recibir una soberana lección sobre los derechos humanos respecto de la distribución de las vacunas.

“No vamos a hablar aquí de eso”, dijo Manuel López Obrador apenas Fernández terminó de retar, amenazar a la justicia y a los medios de comunicación argentinos, y dar a entender que el ex ministro de salud fue sacrificado y no despedido. El presidente mexicano sí conoce las reglas diplomáticas y protocolares para los vínculos internacionales.

El derrape gubernamental marca el límite de la tolerancia en la opinión pública. Si alguien esperaba que el partido de gobierno guardara capital político para después de la crisis sanitaria, se dará cuenta de que ya no es posible. Se puede volver de cualquier parte, menos del ridículo”, repetía Perón hasta el cansancio y sabía por qué lo decía.

Se puede volver del acoso oficialista y envidioso a los runners porteños cuando fueron habilitados a volver a las calles por el gobierno porteño, se puede volver de la calificación de un médico kirchnerista al afirmar que esos deportistas “son unos millennials estúpidos, sin conciencia social”, se puede volver del desprecio por los helechos con agua en la avenida 9 de julio. Se puede incluso volver de la vacuna regalada a una payasita de 20 años por hacer reír a los viejitos en algún hospital del conurbano.

Pero no se puede volver del ridículo en el que cayeron dilectos diputados y senadores, amigos personales muy allegados al poder, y al ex ministro, un ex Presidente de la Nación al que le mandaron los vacunadores a su casa sin que lo pidiera, según dijo. No se puede volver del juego de las escondidas en ascensores y escaleras para que los beneficiados no se vieran las caras; no se puede volver del privilegio concedido a diecisiete secretarios porque trabajan en el ministerio de salud, o a los padres de la nueva ministra, a las secretarias más cercanas “para que no se pierdan algunas dosis” en el vacunatorio VIP preparado en una oficina aledaña al despacho del titular de la cartera.

No se puede volver de la ridiculez que la reemplazante del ministro “sacrificado” manifiesta al decir que no sabía que había un vacunatorio al lado de su oficina. El pueblo argentino, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, no es tonto y tomó nota.

Recomponer la confianza en el gobierno será muy difícil. Tendrán que intentar un plan más novedoso que el invento de desviar la atención pública con la presunta “privatización de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires”, como lo intentaron. Nadie privatizó nada, está clarísimo, de la cuota recibida por CABA se ofreció un porcentaje de vacunas a obras sociales para que vacunen al personal médico, únicos destinatarios en esta etapa. Solo aceptaron aplicarlas con su personal siete obras sociales. Una de ellas, la del Sanatorio Antártida, recibió las suyas y al menos tres, no fueron a médicos y enfermeros.

Por momentos no sabemos que es mejor: si reír, o llorar. Pero estamos seguros de una cosa: que éste, puede ser el principio del fin.

Legislador CABA (Vamos juntos)