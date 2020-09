El poncho no aparece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 19:03

"Como en la vida hay que tener coherencia y memoria, yo tengo coherencia y memoria".

(Vieja frase de Sergio Massa.)

En la vida hay que tener coherencia, repetía Sergio Massa hace un tiempo. Juraba que nunca más volvería con el kirchnerismo "porque Cristina es el pasado" , ni que conviviría "con la forma violenta de La Cámpora para imponer las cosas". Pero el martes pasado violentó las reglas en Diputados para conceder varios de los deseos de la dama y de su hijo, dos comisarios políticos de enorme ascendencia sobre el suboficial tigrense.

"Siempre nos tragamos los mismos sapos", se quejaba el abuelo mientras escuchaba a Alberto decir que no hay más cuarentena, pero que la prolongaba por 15 días.

"Las usurpaciones no son un problema de seguridad, sino de déficit habitacional", endosaba la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cinco minutos antes de declarar: "Las tomas de tierras son ilegales. Ese no es el modo de resolver el conflicto".

"Pero cambian de idea sin decir ¡agua va!", sentenció el verdulero manteniendo distancia social.

Increíble la "jodita" del senador Parrilli. Decidió sacar un artículo de la reforma judicial que obligaba a los jueces a denunciar supuestas presiones mediáticas diciendo que los opositores se tragaron "el anzuelo, la línea y la caña". "Es así: soldado que huye sirve para otra guerra", debe haber pensado el Rappi que lleva el sushi al Instituto Patria.

¿Y la restricción a la importación de libros porque podrían contener plomo? Resucitaron una vieja medida de Guillermo Moreno. "El mismo perro con distinto collar", susurraba el librero de Corrientes mientras hacía origami con su papel de víctima.

Si no fuera porque la cosa se pone cada día más fea, uno podría seguir jugando con las frases. Por ejemplo, decir que "las ratas son las primeras en abandonar el barco", que no nos dejan otra oportunidad que "llorar sobre la leche derramada" porque no han hecho otra cosa más que "matar a la gallina de los huevos de oro" metiéndonos "gato por liebre".

Que para algunos todo es "pan comido", que "calavera no chilla" y "si te he visto no me acuerdo", mientras que la mayoría se siente "como el último orejón del tarro", "bailando en la cubierta del Titanic" y "batiendo el parche" porque "todos somos honrados, pero el poncho no aparece".

A los vivillos, ¡ojo!, que "no es lo mismo estar dormidos que durmiendo". Ya nos avivamos de que es mentira que "la casa invita", porque la casa somos todos. Entonces, no "manden más fruta" porque "a cada cerdo le llega su San Martín".