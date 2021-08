El primer canto del pajarito azul

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey puso a subasta su primer tuit hace diez días. Se desató una puja millonaria y finalmente fue vendido en dos millones de dólares. El texto de ese tuit de marzo de 2006 no aborda cuestiones profundas ni se presta a la polémica. Es, sencillamente, una prueba de configuración: “Just setting up my twttr”, o sea: “Sencillamente configurando mi twttr”.

El nuevo dueño del primer tuiteo de la historia recibirá un certificado firmado digitalmente y verificado por el propio Dorsey, junto a los metadatos del tuit original que incluye información como el momento en que se publicó el tuit y su contenido. Es una inversión: se lleva el primer gorjeo del pajarito azul, el origen de las primeras polémicas, las declaraciones políticas, sociales y culturales que hoy eligen a Twitter como su plataforma privilegiada de comunicación. Cada vez se nos hace más difícil separar la vida real de la virtual y el mundo se parece cada vez más a Twitter; alguien pagó mucho dinero por ser el dueño de ese origen.