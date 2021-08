El primer vino de la felicidad

Un hombre es el puñado de historias que atesora. A él le encantaba contar una carambola ocurrida tras la muerte de su padre. Lo estaban velando en la casa familiar y la modesta sala se había llenado de vecinos espontáneos. Había que darles de comer y de beber, y la viuda, su madre, le pidió que fuera a buscar una botella de vino. Fue por ella al galponcito donde guardaban el vino patero que embotellaban una vez al año. Entre más de trescientas botellas vacías, ya lavadas para la próxima cosecha, había una sola llena. La tomó maravillado, como si se hubiera consumado un secreto designio. Tras esa última botella, descorchada en honor a su padre, en esa casa no se volvió a hacer vino.

Al él le gustaba pisar la uva con sus pies descalzos. Un año, cuando el vino llevaba unos días descansando en el tonel de madera, su padre, después de probarlo, advirtió con preocupación que se había picado. Le pidió una media de nylon de su madre. El chico la buscó y vio cómo su padre la llenaba con las cenizas del fuego de la noche anterior. Luego la hundió en el vino, sujetando el otro extremo en la testa del tonel. Al otro día, el vino había recuperado sus propiedades. Él contaba esa anécdota con la perplejidad intacta, como si aquel chico todavía buscara una explicación a ese milagro de la alquimia.

Acaso fuera un remedio casero que su padre había traído de su Cerdeña natal, desde donde había llegado a Buenos Aires en 1918, según consta en las actas del Hotel de Inmigrantes. Con ayuda de sus paisanos, se instaló en San Isidro, creando sin saberlo y junto a otros tanos La Calabria, que entonces tenía calles de tierra y mucho descampado. Tanto, que al lado de su casa hizo una huerta donde cultivaba de todo y en la que se inclinaba por las tardes, cuando volvía de su trabajo en Obras Sanitarias. Su hijo recordaría el tamaño de los zapallos, el brillo de los limones y el sabor intemporal de las manzanas. También, el detalle asombroso de que la familia pudo mantener esa huerta durante treinta años, hasta que un día apareció el dueño del terreno y les anunció, con las disculpas del caso, que lo había vendido.

Me contaba estas historias en distintos bares. Venía a almorzar a casa todos los domingos y después nos íbamos, él y yo, a tomar un café por ahí. Cuando llegó la pandemia, y tras la cuarentena estricta, buscábamos una mesa en la vereda del sol. Él, feliz, porque amaba la calle. Había trabajado más de treinta años en la vereda de la calle Alsina al 100, lidiando y bromeando con los más de cincuenta choferes de la remisería que había fundado en los años 60. Tengo en mi celular una decena de fotos suyas, sonriente, en distintos bares. Se las mandaba a mi mujer y a mis hijas para que lo vieran disfrutando tanto de esa excursión al mundo exterior como del brownie de chocolate con el que solía acompañar su cortado.

"No era un amante de la música, pero se sabía la letra de todos los tangos; no le gustaba especialmente leer, pero repetía de memoria muchos poemas de Gagliardi"

En esas tardes, cuando el Alzheimer lo sumía en silencios recónditos, yo lo rescataba con la punta de alguna de sus historias. Entre ellas, aquella en la que un defensor tosco lo cruzó cuando él, un número 9 goleador, le iba a entrar a la pelota de volea. Le quebró la pierna derecha en varias partes y también su ilusión de ser futbolista profesional, justo cuando lo habían convocado de Tigre y de Independiente. Mientras pudiera aferrarse a estos recuerdos mantendría el Alzheimer a raya, pensaba yo. Acaso él sabía, sin saberlo, que así no permitiría que la desmemoria le arrebatara las vivencias de las que estaba hecho.

Por esas cosas, le tocó no estar en su última anécdota. Hace dos semanas, tuvimos que internarlo por Covid junto a su esposa, también contagiada, en el Hospital de San Isidro, donde recibieron una atención extraordinaria. Él murió el domingo pasado, de madrugada, a los 89 años. Mi suegra hoy se repone en casa, un poco más fuerte cada día.

El lunes mi mujer y yo seguimos a la ambulancia que llevó el cajón al crematorio de San Fernando. Al conductor, apurado, no le gustó la idea de que lo siguiéramos. Ya en el lugar, un empleado nos comunicó que hacían falta tres firmas para dejar el cuerpo y que el conductor de la ambulancia se había ofrecido a estampar la tercera. De pronto, el hombre apareció. Había advertido que conocía a mi suegro. ¿De dónde?, preguntamos. “Son treinta años callejeando”, resumió. Podrían haber sido palabras de mi suegro, que en la calle se saludaba con todos, desde los vigilantes hasta los basureros. Este simple hecho cambió el tono de la mañana.

Era un hombre llano, sin dobleces ni segundos pensamientos. No era un amante de la música, pero sabía la letra de todos los tangos. No le gustaba especialmente leer, pero podía repetir de memoria muchos versos de Héctor Gagliardi. Un corazón bueno revestido de modos reos, pícaros, tangueros. “Nunca me dijo te quiero, pero no conocí amor más incondicional”, me dijo mi mujer en estos días. Anteayer, todavía con un nudo en la garganta, se preguntó en voz alta: “¿Qué estará haciendo ahora mi papá?”. No supe qué decir y guardé silencio. Ojalá que, allí donde esté, a Tito lo hayan recibido con el primer vino de la felicidad. Patero, por supuesto.