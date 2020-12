Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 00:00

Es, por desgracia, una de esas verdades que no necesitan demostración. Despreciamos la ley. Las reglas son para los pusilánimes, no para nosotros. Hacemos lo que se nos da la gana, cuando se nos da la gana y donde se nos da la gana. Pongo en duda esta verdad, y me atrevo a decir que la mayoría de los argentinos somos respetuosos de las normas. Ese es, precisamente, el problema.

El drama está en que esos pocos (o muchos, no importa) que se les ríen en la cara a los códigos y a la Constitución convierten a los rectos en el hazmerreír de la sociedad. ¡Casi sentimos que estamos equivocados! Y, lo que es peor, como la integridad es una forma de vida, no podemos simplemente ponernos, también nosotros, a violar las velocidades máximas o la Carta Magna.

¿Que no son lo mismo? Oh, sí, claro que son lo mismo. La anomia no elige; infecta todo, todo el tiempo. Desde hace décadas, las instituciones vienen siendo pisoteadas con toda clase de excusas. Siempre suenan altisonantes y épicas, pero son solo eso, excusas; como si se hablara de respetar semáforos solitarios a la madrugada. Aún más grave, los ataques a las instituciones de la Nación no tienen consecuencia alguna para los perpetradores. Así que, ¿qué queda para el resto de nosotros?

