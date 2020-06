El riesgo es esto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020

No tengo una personalidad particularmente adictiva. Nunca fumé. Tampoco bebo. Me encantaban los dulces, pero lo digo en pasado porque desde hace mucho los erradiqué del menú familiar. (Es más, en aislamiento, con tal de no cocinar, descubrí que puedo sobrevivir combinando cinco alimentos). Pero así como los chicos pueden quedarse inmóviles cual escultura griega e incapaces de despegarse del control de la Play Station, a mí me obnubila el hilo sin fin de noticias que se suceden sin cesar en Twitter.

No hace falta gran esfuerzo para advertir, a partir de las opiniones que todos vertemos casi sin filtro, la diferente percepción que tenemos frente a los riesgos que enfrentamos. El mismo hecho que a una la hace exclamar "¡Qué barbaridad lo que se avecina! ¡No salgan de sus casas!" a otro lo deja impávido y refunfuñando acerca de que las medidas de precaución que se toman son excesivas. Total, "de algo hay que morirse".

El tema de la percepción del riesgo es tan interesante que ya se convirtió en un campo de estudio bien establecido. Hace años los que investigan en nuestros sesgos mentales se dieron cuenta de que por un lado están los hechos y por otro, las sensaciones. Estamos muy asustados por cosas que suponen poco riesgo y poco por otras que sí nos amenazan.

Los ejemplos abundan. Incluso personas bien informadas pueden manejar a diario absolutamente tranquilos hasta el trabajo, pero entrar en pánico si tienen que abordar un avión. aunque en 2018 hubo 7274 muertos en accidentes de tránsito solo en la Argentina, según estadísticas de Luchemos por la Vida, mientras en el mismo año hubo 500 muertes en accidentes aéreos en todo el mundo, según la Aviation Safety Network). Esta particularidad de nuestra forma de captar la realidad puede tornar inútiles hasta los más convincentes argumentos sobre vacunación o cambio climático, energía nuclear u organismos genéticamente modificados.

Tal como suele destacar el investigador norteamericano David Ropeik, independientemente de lo que muestren otros datos objetivos, nuestra percepción del riesgo será mayor ante elementos de origen humano o artificial, que se nos imponen, sugieren dolor y sufrimiento, son indetectables, o creados y regulados por instituciones en las que no confiamos. En cambio si se trata de algo natural, probablemente no despierte la idea de que algo malo sucederá.

Algunos países, como Gran Bretaña, cuentan con "atlas de riesgo" que muestran claramente cómo con frecuencia nuestros miedos no coinciden con lo que muestran las estadísticas. Sí, deberíamos estar más preocupados por comer de forma más saludable que por morir en un incendio. pero nuestros sesgos mentales nos hacen trampa. "Es arrogante pensar que lo que percibimos como riesgo puede curarse con cifras", dice Ropeik.

Un chiste gráfico que leí hace años revela mejor que mil palabras las dificultades que tenemos los humanos para evaluar el riesgo. Un médico dialoga con su paciente, que lo escucha con un cigarrillo colgando de los labios. En el primer cuadro, el profesional le advierte que "El 50% de los fumadores de larga data mueren por enfermedades causadas por el tabaquismo". A lo que el paciente le contesta: "Eso a mí no me va a pasar.".

En el segundo cuadro aparecen los mismos personajes, pero ahora el médico le dice a su paciente: "La posibilidad de ganar la lotería es de uno en 80 millones". Y el segundo le contesta: "¡Tal vez este sea mi día de suerte!".

Otra historia apócrifa cuenta que, hace unos años, en una prueba sobre el tema del riesgo que se tomó en una universidad francesa, el alumno que recibió la calificación más alta se limitó a escribir: "El riesgo es esto", y entregó la hoja. Creatividad superlativa, sin duda. Aunque ya mismo estoy pensando en varias situaciones, algunas de las cuales estamos viviendo, en las que no sería muy recomendable ensayar semejante temeridad.

