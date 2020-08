El saber salva vidas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 00:00

En aquella reunión de amigos, lancé al aire una pregunta: "¿Alguien me puede explicar la diferencia entre un virus y una bacteria?" Esperen, no soy el aguafiestas que están imaginando; estábamos hablando de vacunas y medicamentos. Y no, nadie sabía la diferencia. A poco de hurgar, fue obvio que tampoco conocían el complejo mecanismo de la respuesta inmune humana.

Mi interrogatorio siguió un poco más, y al desconocer sobre la respuesta inmune, tampoco había un concepto claro de qué es lo que hacen las vacunas y los antibióticos. O por qué no te recetan estos cuando tenés un resfrío, que es una enfermedad viral, ni por qué no tenemos una vacuna contra esa molesta visita invernal. Pasé luego a la tabla periódica de los elementos y a la toxicidad de ciertos elementos. El cloro, por ejemplo, presente en la sal común, pero también en la lavandina. Nadie, que yo sepa, aderezaría sus ensaladas con sal y lavandina. (Por si acaso, ni se les ocurra hacerlo.)

Los falsos remedios, el rechazo a las vacunas y otras formas de pensamiento mágico tienen muchas raíces. Pero la primera, se me ocurre, es la crisis educativa global, que ha renunciado a impartir ciencias que hoy pueden salvarte la vida. O, al menos, evitar que te la quites.

