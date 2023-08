escuchar

Hay un dato que las urnas no van a revelar y que, sin embargo, será fundamental que los nuevos actores del poder intenten descifrar. Es el del estado de ánimo con el que la sociedad va hoy a depositar su voto. ¿Lo hace con entusiasmo y convicción? ¿O con escepticismo y resignación? ¿Lo hace con certezas y garantías, o con dudas y vacilaciones? ¿Hará una genuina elección o una buena parte del electorado se limitará a optar por alguno de los candidatos con cierto desapego emocional? Todo indica que el pesimismo y la desconfianza atraviesan a una ciudadanía que ha tropezado una y otra vez con la decepción. Los que obtengan mejores resultados serán, entonces, depositarios de un mandato, pero no portadores de un cheque en blanco ni receptores, necesariamente, de una gran esperanza ciudadana.

La elección deberá leerse, entonces, con algo más que una lógica aritmética. Los números determinarán, por supuesto, un nuevo mapa de poder, y sobre todo de responsabilidades. Pero exigirán, de los que cosechen más sufragios, una interpretación que intente bucear en las profundidades anímicas de la sociedad y que esté a la altura de la complejidad de los problemas argentinos.

Cuando el ciudadano ejerce una opción, pero cargado de dudas y de incertidumbre, lo que ofrece es un respaldo frágil, acaso provisorio, que implica, para los representantes, el desafío de conquistar un apoyo más sólido a través de la acción de gobierno y del ejercicio de un efectivo liderazgo. La sociedad da un crédito tentativo, que acaso sirva para encender tenues expectativas, pero no se enamora ni se casa con nadie. ¿Serán capaces de interpretar esos matices los dirigentes a los que les toque hoy procesar los mejores resultados? Habrá que mirar, además de los números, los gestos, el semblante y las palabras de los más votados. Sería auspicioso que se entienda que, en esta Argentina atormentada y empobrecida, no hay motivos para triunfalismos ni alardes celebratorios. El que reciba más votos, tanto hoy como en octubre, no habrá ganado: habrá recibido un mandato y un apoyo condicional. Ningún capitán festeja, antes de llegar a puerto, si es convocado a timonear un barco al que le entra agua por todos lados. La dirigencia argentina recién podrá festejar el día que la propia sociedad tenga motivos para hacerlo. Será cuando el país haya recuperado la senda del progreso, de la tranquilidad y de la estabilidad. Todavía estamos muy lejos, y quizá cada día más.

El escenario al que se suban hoy los “ganadores” nos dirá mucho del futuro: ojalá veamos una gestualidad austera, con señales de humildad, de sobriedad y de responsabilidad. Ojalá se mire por encima de la algarabía militante y se comprenda el mandato profundo de una sociedad que espera motivos para volver a creer.