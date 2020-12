El sonido del color

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 00:05

Desde que en siglo I a.C. Horacio anotó en la Epístola a los Pisones eso de ut pictura poiesis el arte está en problemas. "Es como la pintura la poesía", decía el poeta. "La hay que si estuvieras cerca más te cautivará, y otra, en cambio, te agradará más si estuvieras lejos. Ésta quiere la penumbra, ama la plena luz aquella." En realidad, los problemas se remontaban mucho más atrás y Horacio no hizo más que acertar con una consigna inolvidable y de muy larga discusión y parejas refutaciones. Simónides de Ceos, otro poeta, había descripto en el siglo V a.C. la pintura como una poesía silenciosa y la poesía como una pintura que habla (así, Poesía silenciosa, pintura que habla, se llama el estudio de la erudita Neus Galí). Podríamos recurrir además a la autoridad de Platón: "El poeta no sabe más que imitar, aplica ciertos colores (khrômata) tomados de cada una de las artes". En el toma y daca, no solamente la poesía ganaría los dudosos beneficios de la representación sino que la pintura ganaría los del sonido, puesto que la poesía es sonido y es tiempo.

La elección de Chróma como nombre de la exposición colectiva que inauguró estos días la Galería Jorge Mara-La Ruche despliega esta materialidad del color que, sin embargo, puede ir más allá del color. Dice Mara en la presentación de la muestra que "muchas veces los artistas se sirven de esta multiplicidad de sentidos que los colores poseen y, deliberada o intuitivamente, los eligen de acuerdo al uso (o usos) que se requiera de ellos".

Cierto: cada color es portador de una identidad, un carácter diferente de todos los demás. Es más, aunque parezca los mismos, los colores de un pintor no son los de otro. De la checa Kveta Pacovská hay en la muestra trabajos sobre papel, y ella procede una idea, en un libro sobre el color que publicó en alemán, que no me canso de citar. Nos dice la artista: "El amarillo es el color más hermoso porque nos da tibieza. El blanco es más hermoso porque es el más puro. El negro es el más hermoso porque contiene todos los colores. El azul es el color más hermoso porque nos hace soñar".

La belleza de la frase consiste en que el superlativo ("el más hermoso") se aplica a todos y cada uno de los colores, lo que vuelve absurda su propia condición superlativa. Todos son superlativos porque no admiten comparación.

Esta condición singular es muy evidente, ahora y siempre, en las pinturas de Carlos Arnaiz, de Carola Zech, e incluso en los significativos (hay que entender esta palabra de un modo bien literal) collages de Eduardo Stupía o el rigor musical de Macaparana. Sin embargo, el caso límite es el de Ana Sacerdote.

En el escrito que acompaña el catálogo que Mara publicó para una muestra de 2012 (uno de esos catálogos que puede imaginar únicamente alguien que se asfixia sin libros), José Emilio Burucúa hacía notar que "en silencio, Ana Sacerdote ha realizado en Buenos Aires la versión más rigurosa consecuente y sistemática de una pintura musical que hayamos conocido en el arte moderno". Burucúa sabe bien lo que dice: Sacerdote llegó en esto más lejos que los musicales Klee o Kandinsky, y lo hizo "en silencio", no sólo por modestia de su figura y la austeridad de sus superficies, sino porque sus pinturas no gritan palabras, "son puro juego del espíritu sin alusiones a cualquier cosa que esté fuera de ellas mismas". El puro juego del espíritu no anula el pensamiento sobre lo que sea hace, aun antes de hacerlo. Sacerdote, que mantuvo conversaciones con Mauricio Kagel (todavía en Buenos Aires, antes de que el compositor se radicara definitivamente en Alemania), publicó en 1956 un ensayo, entre especulativo y programático, "acerca de un hipotético tratado de armonía de la pintura". Las metáforas se cruzan: hablamos del "color" en la música para referirnos al timbre y de "armonía", es decir, jerarquías de construcción, en la pintura. Sacerdote es audaz: "La música es un arte de relaciones de sonidos; la pintura descubre ser esencialmente un arte de relaciones de colores [.] La música ha descubierto la posibilidad de gigantescos desarrollos sobre pequeñísimos núcleos. ¿Por qué no puede hacer la pintura lo mismo?". El símil de Ana Sacerdote no transcurre en la anécdota, mucho menos se queda en ella, ni se lee tampoco como una ecfrasis inversa; es estructural. Cuando ella propone que un color cambia su comportamiento armónico según la contigüidad con otro color está señalando que, como el compositor, puede optar por relaciones disonantes o cadenciales.

Ut pictura poiesis, sí, tenía razón Horacio. Sacerdote, con no menos razón, podría haber traducido: "Es como el color el sonido".

