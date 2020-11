El universo en un tablero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 00:20

A juzgar por la cantidad de menciones periodísticas que inspira en estos días, somos muchos los que quedamos fascinados por Gambito de dama, la miniserie de Netflix que cuenta la historia de Beth Harmon, una chica huérfana que debe luchar contra los demonios que la acosan mientras desarrolla un don fuera de serie para el ajedrez. El personaje de Harmon (cuyos rasgos salientes tienen innegables similitudes con algunos del legendario Bobby Fischer, aunque sin los desvaríos de su madurez) enhebra el suspenso y el drama humano condimentados con el atractivo casi irresistible que ejercen las personas con capacidades extraordinarias.

Además de las virtudes del guion (que contó con el asesoramiento de Garri Kasparov, campeón del mundo desde 1985 hasta 2000 y al que se considera uno de los mejores jugadores de todos los tiempos), de la dirección y de la protagonista (la actriz Anya Taylor-Joy, que curiosamente vivió en la Argentina hasta los seis años), parte indiscutible del éxito de esta producción radica en que acerca a los legos la magia de este juego que encierra un universo en 64 casillas y cuyos secretos nos están vedados a quienes no nos dejamos llevar por su magnetismo metafísico.

Aunque su origen permanece entre brumas, la mayoría de los historiadores coinciden en que debe haber sido creado por un indostaní del noroeste de la India en el siglo V de nuestra era o poco después. Según John Goulding, que se refiere al tema en la historia de la invención de Edward de Bono (¡Eureka!, Labor, 1975), la tradición musulmana lo atribuye a un tal Sissa, hijo de Dagir, que lo habría ideado para entretener a un rey cansado de otro juego entonces muy popular.

Al principio, difería bastante del que conocemos y simbolizaba las cuatro unidades (elefantes, caballos, carros e infantería) que componían un ejército indio de la época. Pero lo que lo distinguió fue "el ingenio del inventor de otorgar a cada pieza movimientos que simbolizaban aproximadamente los de la unidad representada", dice Goulding. A fines del siglo VIII ya había llegado, por un lado, a China, y luego a Corea y Japón, y por otro, a Persia, donde lo llamaron "shatrani". Allí lo conocieron los árabes, que, se presume, lo introdujeron en Europa a través de España. Con el tiempo sufrió varios cambios (el último importante habría sido, en el siglo XVI, el "enroque") y sus amantes fueron descubriendo la infinita variedad de jugadas que dieron lugar a distintas escuelas. En su librito Cinco siglos de ajedrez (Editorial Ricardo Aguilera, Madrid, 1949), ya inencontrable, Julio Ganzo las recorre (la "arcaica", la "clásica", la "romántica", la "posicional".) a través de sus exponentes más destacados, como el clérigo Ruy-López de Segura, que en 1561 describió las reglas que aún se usan, o Paul Morphy, un "artista maldito" del juego que a los 12 años, en 1857, ganó el Torneo de Nueva York, a los 22 se retiró y a los 47 murió "en un manicomio".

Insondable, de Cervantes a Lewis Carroll o Borges, muchos escritores se sintieron cautivados por esta metáfora del mundo y de la vida, pero hoy ya parece no guardar secretos para los poderosos algoritmos de inteligencia artificial que lograron doblegarlo. En 1997, Deep Blue, programa de ajedrez de IBM, derrotó al entonces campeón mundial humano (que era, precisamente, Kasparov) en un match a seis partidas. The New York Times contó que "podía evaluar 200 millones de posiciones por segundo, no se cansaba, nunca cometía errores de cálculo y tampoco se olvidaba de lo que había pensado unos instantes antes". Dos décadas más tarde, AlphaZero, un algoritmo de aprendizaje automático, asombraba al mundo al lograr convertirse en el mejor jugador (humano o computadorizado) aprendiendo de sus propios errores.

Por suerte, para los que (como yo) no pasamos de "principiantes" aunque nos esforcemos por completar el libro más básico de Fischer, el ajedrez no perderá nunca su misterioso encanto.

