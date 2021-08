El verdadero oro de Santiago Lange

En el colegio primario, el campeón olímpico Santiago Lange era un chico tímido y callado que se escondía detrás de sus grandes anteojos. Estaba integrado al grupo, pero permanecía en un estratégico segundo plano y, según recuerdo, no se destacaba del resto de nosotros por nada en especial. Menos todavía por el deporte, que en un colegio de varones de clase media acomodada como el nuestro se reducía al fútbol y al rugby. Supimos, a los 9 o 10 años, que navegaba. Lo veo en el patio con un bolso en la mano, los viernes, listo para partir directo al club y al río ni bien traspusiéramos la puerta que nos conducía al oasis del fin de semana, aunque han pasado tantos años que no sé si la imagen aflora en la memoria o la imaginación. Pero sí me acuerdo con nitidez de la sorpresa que me provocó su primera conquista internacional. No importa el título, puede haber sido un campeonato sudamericano (ya llegarían los mundiales). Me enteré de ese triunfo en el mismo colegio, pero en otro patio, y deduzco por eso que tendríamos unos 13 años. Su nombre apareció, pequeño todavía, en los diarios. Con esa señal que llegaba de un mundo privado en el que vivía en forma paralela al del colegio, empecé a mirar a ese compañero esmirriado y corto de vista de otra manera. Primera revelación que me produjo Santiago Lange.

Cuando ya era campeón olímpico, hace poco más de dos años, recibí un llamado suyo. Quería que me sumara como editor al proyecto de libro sobre su vida que estaba escribiendo junto con Nicolás Cassese, compañero mío de este diario. A los pocos días los tres estábamos volando a Corrientes, donde nos reunimos con la KGB, el maravilloso equipo que lo ha acompañado en sus aventuras olímpicas, y con Cecilia Carranza, con quien obtuvo el oro en Río de Janeiro y acaba de competir en Tokio. Fue una inmersión en el mundo de Santiago. Advertí que allí la acción y la adrenalina propias del deporte se sostenían con ideas, conceptos y valores de fondo, en un proceso continuo de experimentación y aprendizaje.

Hasta entonces, tenía con él una relación tan asidua como lo permitían las reuniones que cada tanto organiza un grupo de excompañeros que se ha mantenido unido. Puedo decir que teníamos una larga amistad y que lo conocía. Sin embargo, el proyecto del libro, que insumió meses de trabajo intenso, traería nuevas sorpresas. Descubrí que Santiago navega como vive y vive como navega (por eso Viento. La travesía de mi vida, es mucho más que un libro sobre un deportista de alto rendimiento). Descubrí que era en verdad un número uno y me asomé a las razones de fondo que llevan a alguien a descollar así en su disciplina, esa entrega absoluta en la que sacrificio y pasión se confunden. Este número uno, además, siempre se había movido en sus relaciones cotidianas como uno más de nosotros. Y lo más sorprendente: lo era. En esta aparente contradicción reside la segunda revelación que me deparó Santiago, más de cuatro décadas después de la primera.

Por eso para mí, en Tokio, Santiago ya había ganado antes de competir. Trataré de explicarme. En Japón, Lange estaba escribiendo dos historias. Una de ellas era la pública, la deportiva, que los medios fueron relatando a medida que las regatas se sucedían en la bahía de Enoshima. La otra, menos visible, más íntima, está ligada a esa llama encendida que lo mantiene vivo. Es aquí donde se llevó el oro y nos deja una gran lección. Yo, que lo conozco de chico, que acompañé su trayectoria de vida y que desplegué la mía como un compañero de generación, no puedo pensar en un triunfo mayor que encarar una competencia olímpica a los 59 años con la misma actitud y entrega que se tenía a los 20. Con la misma coherencia, además. Por supuesto, esta segunda historia no llegará a la portada de los diarios, como sí hubiera llegado la primera de haber alcanzado la dupla el podio que les resultó esquivo en Tokio. Queda escrita en una tinta diferente. “Todo lo bueno es anónimo”, escribió otro compañero nuestro en una canción. Esta frase cobra para mí un significado cada vez mayor a medida que pasan los años.

“Hicimos todo lo posible, así que estoy con la conciencia tranquila”, me dijo Santiago en un audio desde Tokio, tras una mala jornada en la que perdieron la posibilidad de alcanzar una medalla. Dos días después ganaban la última regata. En la gran entrevista que Gonzalo Bonadeo les hizo a Lange y a Carranza para TyC Sports afloran sentimientos encontrados. Santiago no oculta su tristeza por no haber alcanzado el sueño de una medalla. Reconoce al mismo tiempo que tiene muchas razones para estar contento y expresa gratitud por todo lo que ha vivido. “Pero, como todo el mundo sabe, una cosa es lo que te dice la lógica y otra lo que te dice el corazón”, suelta. Lo lleva en la sangre. Quería ganar. Como todo gran campeón, quería escribir en el agua la gloria de la primera historia mientras la otra, decantado de toda una vida, verdadero triunfo del héroe, se seguía escribiendo por las suyas y en sordina. Posiblemente él no estará de acuerdo, pero yo creo que así se llevó de Tokio el oro más preciado.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project